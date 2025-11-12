Por Julia Almazán Romero |

La tertulia de actualidad de 'El hormiguero' volvió a ser este martes el foco del debate mediático. En un espacio que arrancó analizando la dimisión del director general de la BBC, Tim Davie, tras las acusaciones de parcialidad por la edición de un discurso de Donald Trump, los tertulianos de Pablo Motos aprovecharon la comparación para hablar del funcionamiento de las televisiones públicas en España. Fue entonces cuando Juan del Val se convirtió en protagonista al lanzar una dura reflexión sobre la manipulación informativa y la falta de autocrítica ciudadana.

"Podemos protestar todo lo que queramos con esto, y estoy totalmente de acuerdo, pero también creo que la culpa la tenemos los ciudadanos", comenzó diciendo el escritor. Del Val señaló directamente a TVE y a las cadenas autonómicas: "Los ciudadanos deberíamos ser igual de críticos cuando ves que una televisión pública está manipulando la información que es lo que sucede ahora en TVE, sin ninguna duda, y en la mayoría de autonómicas, por no decir en todas", tachando así a las cadenas públicas de manipuladoras de la información sin ningún tipo de tapujo.

Juan del Val junto a Pablo Motos en 'El hormiguero'

El colaborador del programa de Antena 3 fue más allá al culpar al propio público de permitir esa situación: "Es un instrumento político y los ciudadanos lo toleramos". Él lo tiene claro y "deberíamos no tolerarlo, ser igual de beligerantes". Además añade que "ahora mismo, un votante del PSOE podría ser igual de beligerante con Telemadrid que con TVE". Finalmente defiende que esta situación "no se puede consentir" y reitera en que "la culpa la tenemos nosotros". Sus palabras fueron respaldadas por Rosa Belmonte, que llegó a afirmar que "las televisiones públicas deberían ser fulminadas", mientras María Dabán puso como ejemplo de manipulación al programa 'Mañaneros 360' de TVE, sin nombrarlo directamente.

Rosa Belmonte y Juan del Val en 'El hormiguero'

El debate sobre la BBC reabre la discusión sobre la independencia mediática

En esta tertulia que se desarrolla al final del programa producido 7yacción, también participó el periodista Rubén Amón que defendió que "en TVE hay una programación orientada sistemáticamente a la vanagloria y propaganda del presidente del Gobierno". Además, aboga, como Belmonte, que no exista la televisión pública: ". Este tono crítico, habitual en el formato, refuerza una vez más la idea de que 'El hormiguero' ha evolucionado de un programa de entretenimiento a uno con un marcado por un claro sesgo político.

La discusión surgió a raíz del escándalo que sacude a la BBC tras el polémico tratamiento de un documental sobre Donald Trump. El director general de la cadena británica, Tim Davie, y la responsable de informativos, Deborah Turness, presentaron su dimisión este domingo después de reconocer "errores cometidos" en la edición de un discurso del expresidente estadounidense poco antes del asalto al Capitolio de 2021. El documental, 'Trump, second chance?', emitido por el programa 'Panorama', mostraba un fragmento del discurso en el que Trump parecía incitar a sus seguidores a "luchar como el demonio", omitiendo la parte en la que el republicano pedía manifestarse "pacífica y patrióticamente".