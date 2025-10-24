Por Sandra Alcaide Barrón |

'El intermedio' cumplió este jueves su programa número 3.000 tras casi 20 años en antena desde laSexta. Por ello, para conmemorar un día tan especial para el programa, Juan Diego Botto, como uno de los invitados más queridos en sus distintos pasos por allí, acudió de nuevo con la gran labor de tomar el relevo de El Gran Wyoming.

El actor fue el encargado de realizar el monólogo de apertura en este día tan especial, al más puro estilo del presentador. "Estos 3.000 programas ha ocurrido de todo. Hemos hecho miles de amigos y uno de ellos va a ser el encargado de abrir hoy el programa", anunciaba Wyoming. "Quiero empezar felicitándote por estos 3.000 programas a ti y a todo tu equipo. También felicitarte por haber encontrado un pringado como yo que te sustituya para leer el monólogo. Yo venía para soplar velas y me habéis encasquetado un monólogo, felicidades", decía el intérprete.

El Gran Wyoming y Juan Diego Botto juntos en 'El intermedio'

Tras esto, Juan Diego Botto comenzaba el esperado monólogo inicial de 'El intermedio': "Como decían en la película 'Ultimate Spider-Man', 'un gran poder conlleva una gran responsabilidad' y sustituir a Wyoming, aunque sea solo unos minutos, te da un gran poder y una gran responsabilidad: intentar que las personas no se vayan todas corriendo a otra cadena".

Juan Diego Botto hace su monólogo por los 3.000 programas de 'El intermedio'

. Cuando apareció este señor mezclando noticias serias con chistes malos pensé que solo hay dos tipos de personas que puedan ver este programa:. Pero poco a poco le fui cogiendo el gusto, me convertí en espectador habitual (...) Durante todos estos años me he preguntado muchas veces cuál es el secreto de 'El intermedio' para durar tanto tiempo. Es difícil decirlo porque este programa no trae invitados famosos, no hace pruebas espectaculares, no da premios,; aunque sí, indudablemente, al más guapo", continuaba.

Finalmente el actor lanzaba la conclusión del éxito del programa: "¿Entonces cuál es el secreto que hace que tanta gente siga cada noche este programa? Supongo que habrá muchas respuestas, tantas como espectadores. Yo me voy a aventurar a dar una. Quizá en tiempos de bulos y noticias falsas, a veces esparcidas por hombres y mujeres muy serios, los humoristas deban ser los nuevos cronistas (...) El humor es la mejor manera de criticar al poder (...) Al final va a ser cierto que después de escuchar las noticias necesitemos que alguien nos cuente la verdad".

El recuerdo a Gaza durante el monólogo de Juan Diego Botto

Después de la apertura de Juan Diego Botto a un programa tan especial para 'El intermedio', llegó la reacción de Wyoming, que se vio interrumpida por una petición del actor: "Casi me hace llorar (...) Muchísimas gracias, Juan Diego, por ayudarnos a abrir nuestro programa 3.000". "Un momento, se nos ha olvidado decir una cosa y es que sea la hora que sea, hay que acordarse de Gaza", decía el actor recibiendo los aplausos del público. Tras esto, el presentador daba comienzo al programa.