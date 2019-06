Juan, Ignacio, Xavi y Helena, flamantes finalistas de 'La Voz Senior'

La semifinal de 'La Voz Senior', además de haber estado cargada de sentimiento y de actuaciones magistrales, nos ha permitido conocer a los finalistas del programa elegidos por los coaches David Bisbal, Paulina Rubio, Antonio Orozco y Pablo López. Todos ellos se han decantado por el aspirante al que consideran con más opciones de ganar la edición más corta de la historia del programa.

Los finalistas de 'La Voz Senior'

El primer concursante en pasar a la final fue Juan Mena, del equipo de Antonio Orozco, que interpretó "Tengo una debilidad" de Antonio Machín. A él se unieron Ignacio Encinas, que demostró su potencia vocal al cantar "Mattinata" de Pavarotti, convenciendo a David Bisbal; y Xavi Garriga. El catalán impactó al público con su versión de "Stand by me" de Ben E. King y prometió a Paulina Rubio no defraudarla en la Gran Final.

El momento más polémico de la noche se produjo cuando Pablo López eligió a su finalista: Helena Blanco. Y es que aunque la concursante deslumbró cantando "Te extraño" de Olga Guillot, fueron muchos los espectadores que no entendieron la decisión, habiendo preferido que pasara la otra aspirante, Enriqueta Caballero. Algunos fueron incluso más allá hablando de amaño a través de Twitter.

Gran despedida

Con la elección de los finalistas ya está todo listo para el Gran Final de 'La Voz Senior', donde los mayores volverán a subirse al escenario en busca de la victoria. Puede que alguno de ellos también tenga la oportunidad de participar en el concierto especial de 'La Voz' que se celebrará el próximo 11 de julio en el WiZink Center. La decisión recaerá sobre la audiencia, que ya puede votar por su talent favorito en la web de Antena 3.