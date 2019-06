El error de Eva González en 'La Voz Senior' que provocó las críticias de la audiencia

La primera edición de 'La Voz Senior' estrenaba el pasado miércoles 5 de junio su nueva etapa, que daba inicio a los asaltos. Los concursantes de los equipos de David Bisbal y Pablo López se enfrentaban esta semana para luchar por uno de los dos puestos que hay en la gran final, dando lugar una emocionante noche llena de sorpresas y anécdotas que no han pasado desapercibidas, como el lapsus protagonizado por la presentadora del concurso, Eva González.

Vestida con un espectacular traje blanco, la exmiss España sorprendía a toda la audiencia arrancando con estas palabras el programa: "Bienvenidos al último asalto de 'La Voz Senior'". La confusión estaba servida: "¿Cómo va a ser el último si empieza hoy? ¿Empieza y termina el mismo día?" Multitud de preguntas inundaban Twitter esperando una aclaración que nunca llegó.

Lo que parecía un simple error producido por la emoción en el inicio de la nueva fase del talent musical se convirtió más confuso todavía, cuando González aseguró a una concursante del grupo de Bisbal: "Nos vemos la semana que viene en la gran final". Pero, ¿Y qué pasa con los equipos liderados por Paulina Rubio y Antonio Orozco? Las redes, entonces, mostraron su desconcierto.

El programa no ha hecho aún ninguna aclaración de lo sucedido, pero la explicación podría ser más sencilla de lo parece. El formato de Antena3 podría haber grabado los asaltos como un único programa, que posteriormente fue dividido en dos para su emisión, provocando así que el saludo inicial de González, en un primer momento correcto, quedara desfasado en su retransmisión.

#LaVozSenior5

No he entendido lo de q este sea el primer y último asalto,cuantos en total pasan a la siguiente fase,y cuál es la siguiente fase. No he entendido casi nada,excepto q la ilusión se tiene toda la vida,y eso es maravilloso.

@antena3com