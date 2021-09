El 4 de agosto de 2021, nos hacíamos eco del preocupante estado de salud por el que estaba atravesando Juan Pablo Medina, el actor mexicano que interpreta a Diego en 'La casa de las flores'. Casi cuatro semanas después de aquello, el intérprete ya ha recibido el alta hospitalaria y está recuperándose de la fuerte trombosis que le afectó a directamente a una de sus piernas.

Juan Pablo Medina

A pesar de que en un primer momento no se había confirmado, la cosa acabó poniéndose tan grave que los médicos se vieron obligados a amputarle una de las piernas al actor. No obstante, fuentes cercanas al artista confirman a El Universal que la recuperación está siendo favorable. "Se encuentra muy bien y cuidado, come sin problemas y está feliz de estar en casa", aseguraban las mismas.

De hecho, desde que se supo del grave incidente, Medina no había dado señales de vida en sus redes sociales hasta el 20 de agosto de 2021, cuando compartió su nominación a Mejor Actor en los Premios Ariel 2021 de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas por su papel en "El club de los idealistas". "Felicidades a todos los nominados", escribía el actor, acompañando la foto.

Su sustituto

A raíz de lo que le ha pasado, Juan Pablo Medina ha tenido que parar durante este mes su carrera como actor. Esto ha provocado que, en uno de los proyectos en los que estaba participando, hayan buscado ya a su sustituto: Óscar Jaenada. El catalán será quien se incorpore al rodaje de la serie de Disney en la que estaba trabajando el mexicano.