'La casa de las flores' regresa con una película para Netflix

El 23 de abril de 2020, Netflix lanzó la temporada final de 'La casa de las flores', la serie mexicana que se convirtió en un boom internacional desde su estreno en 2018. Sin embargo, Manolo Caro Serrano y Netflix apostaron por no alargar el producto y darle un final con la tercera temporada, algo que sería definitivo. Hasta ahora.

Juan Pablo Medina, Cecilia Suárez y Aislinn Derbez, en "La casa de las flores: La película"

Pero cuando todos los espectadores de la serie creían que ya no habría más aventuras de la familia De la Mora, su creador ha sorprendido a todos los seguidores con una noticia: "¡Adivinen! ¿Quiénes están de regreso? "La casa de las flores: La película", próximamente en Netflix. Pues sí, parece que en pleno boom de regresos de series, esta no iba a ser menos y ya se encuentra rodando este reencuentro que todavía no tiene fecha de estreno.

Por ahora solo se confirmaría la presencia de Juan Pablo Medina, Cecilia Suárez y Aislinn Derbez, quienes retomarían sus personajes de Diego, Paulina (ahora de rubia) y Elena. ¿Quién más estará en el reparto? Viniendo de Caro, seguro que se las ingenia para que todos tengan cabida y que, además, haya nuevas sorpresas en el casting. Eso sí, desde que se ha confirmado el regreso, los usuarios de las redes coinciden en una petición.

"¡Que vuelva Verónica Castro!"

Las redes sociales han mostrado su alegría ante esta noticia, aunque muchos de los comentarios se han centrado en pedir "que vuelva Verónica Castro". "No queremos una película. Solamente queremos a Verónica Castro de regreso", "Todos estamos de acuerdo, que se necesita a Virginia, ¿verdad?" o "Si no está Virginia de la Mora, o sea Verónica Castro, no me interesa, gracias" son algunos de las respuestas más destacadas. Y es que aunque la actriz solo estuvo en la primera temporada, durante las dos siguientes se especuló mucho con su regreso, algo que nunca llegó a ocurrir. ¿Volverá la actriz a 'La casa de las flores' para la película? Con el tiempo lo sabremos.