La esperada boda de Anabel Pantoja con Omar Sánchez en La Graciosa sigue siendo el centro de todas las polémicas en la prensa del corazón. Tras el reciente fallecimiento de Doña Ana, su abuela, la colaboradora de 'Sálvame' decidió finalmente seguir adelante con el acto que le unirá al surfero, una decisión que ha supuesto numerosas críticas por parte de algunos de sus compañeros de programa.

Tras acudir a Cantora con sus primos para despedirse de la matriarca de los Pantoja, la sobrinísima regresaba a la isla canaria con la voluntad de continuar con el enlace matrimonial. Según algunas fuentes del formato de La fábrica de la tele, esta decisión de la sevillana no habría sentado nada bien en el seno del clan, quienes estarían más que enfadados con Anabel por no posponer su gran día en estos momentos tan duros para la familia. Además, ha sido muy cuestionada por los colaboradores.

Paz Padilla acusó a la sevillana de "comercializar" y "rentabilizar" la muerte de su abuela al seguir con la boda y la exclusiva que tiene firmada. "Ella se ha emperrado en que se tiene que casar", añadía Kiko Hernández. Anabel, harta de ser juzgada, respondió de madrugada a los ataques de sus compañeros a través de sus redes sociales. "Espera, que no leo bien. ¿Comercializó con una pérdida? ¿Cuándo? ¿Dónde? No se puede tener tan poca empatía", sentenciaba la influencer. Además, ha querido reivindicar su derecho a "hacer lo que le dé la gana, sin ser juzgado".

Espera, que no leo bien. Comercializo con una pérdida? Cuando? Donde? No se puede tener tan poca empatía. Cuando que yo sepa cada persona cuando se le va alguien, hace y realiza lo que le dé la gana. Sin ser juzgado. #yoveosalvame

Kiko Rivera, totalmente abatido por la pérdida de su "yaya" y por el encuentro con su madre, tomaba la decisión junto a su mujer Irene Rosales de no acudir a la boda de su prima. Anabel, ha aprovechado la ocasión para dejar claro que a pesar de darle "rabia" la "situación actual" entendía "perfectamente" a su primo.

Y lo último, y más y no menos importante, entiendo a Kiko perfectamente su situación actual y su estado, q no es el mío.

El me pidió perdón, x no venir y yo le entendí, me da rabia pero respeto su decisión, al igual q la de Irene.

Siempre querré lo mejor para el.

Aqui se zanja ????