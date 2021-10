Julián Contreras denuncia que no han querido publicar su novela erótica "por ser hombre"

Julián Contreras Jr. se lanza al mundo de la literatura. El hijo de Carmina Ordóñez prepara su primera novela erótica que, previsiblemente, estará disponible a partir de noviembre de 2021. La elaboración de la obra no fue nada sencilla, ya que, al parecer, sufrió discriminación por parte de algunas editoriales, las cuales le pusieron muchas trabas para publicarla.

"En una editorial me dijeron que es que solo editan a mujeres", explicó Contreras en una entrevista en La Razón. Para el nuevo novelista, escuchar esas palabras fue muy doloroso, aunque no dudó en responder tajantemente: "Le dije que era una pena que yo no sea mujer y que no me lo publicase por ser hombre, porque viviría toda mi vida de este escándalo", comentó durante sus declaraciones.

El hermano de Cayetano y Fran Rivera hizo una valoración de lo que para él significaba esa supuesta discriminación: "Aquí todo el mundo es muy progre y moderno, pero cuando llevas un libro que aborda la temática de una manera más explícita, parece que estamos en la España de 1972", sentenció. Tras esta mala experiencia, Contreras decidió visitar otras empresas, que también le pusieron diferentes trabas para lanzar la novela.

Julián Contreras apuesta por su proyecto literario

Al ver la difícil situación, Julián Contreras decidió asumir los costes de edición, maquetación e ilustración de su proyecto. El exconcursante de 'Gran Hermano VIP 4' quiso valorar su propio libro: "Es una obra intensa y que no está recomendada para todos los públicos". De esta manera, Contreras tiene previsto lanzar una trilogía que complemente a su primera novela, por lo que, si todo va bien, publicará, al menos, dos más.