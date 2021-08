El lunes 23 de agosto, MiTele Plus lanzó una primera entrega de 'La última tentación', a modo de aperitivo, en la que sus protagonistas y acompañantes se presentaban ante los suscriptores del servicio de Mediaset. Entre aquellos que tendrán ocasión de reaparecer en el spin-off de 'La última tentación' se encontraba Pablo Moya, uno de los protagonistas de la segunda edición junto a su ahora exnovia Mayka Rivera, quien sorprendía con su cambio de look con respecto a su debut televisivo.

El cambio de Pablo Moya de 'La isla de las tentaciones' a 'La última tentación'

El pasado 15 de noviembre, Moya ya compartió con sus seguidores de Instagram su injerto capilar, momento en el que el murciano quiso dejar claro que "me quiero, soy el primero que bromeo, pero me apetecía hacerlo para sentirme un poco más cómodo". Aunque aquellos que han estado atentos a su cuenta en la red social han podido ir viendo el cambio de Moya desde entonces, lo cierto es que el exnovio de Rivera ha sorprendido a muchos ante la que era su primera aparición ante unas cámaras de televisión en su debut en 'La última tentación', donde ha mostrado la melena que ya luce meses después.

"Las cosas no salieron como esperaba. Yo no le hice nada, no fui infiel, pero ella sí cayó en la tentación con Óscar", recordó el murciano, sobre su participación en la segunda edición del reality, haciendo referencia a su exnovia. "Creo que, hasta que no vio las imágenes, no se dio cuenta de lo que había hecho" apostó además Moya, sobre Rivera, tras lo cual admitió que "soy consciente de que lo del osito igual no estuvo bien, pero fue lo que me salió". El ahora "tentador" se refería así a su sonada reacción en la hoguera final con su expareja, donde arrojó su osito de peluche Rosito al fuego, después de ver los múltiples momentos que Rivera había protagonizado con Óscar Ruiz en su paso por el reality.

"Somos una tentación el uno para el otro"

A pesar de lo ocurrido, Moya aseguró que "mi relación con Maika actualmente es buena, pero tenemos siempre un tira y afloja". "Creo que la situación que tenemos ahora mismo, sí que somos una tentación el uno para el otro", añadía el murciano, unas palabras que podrían vaticinar un nuevo "tropiezo" por parte de Rivera durante su paso por este nuevo formato. Por su parte, la murciana admitió que "me arrepiento mucho de cómo me comporté con Pablo, porque creo que no se lo merecía", tras lo cual aclaró que "al final no pude hacer otra cosa, porque sentía por la otra persona y no quería engañarlo". Habrá que esperar para ver si, en esta ocasión, Rivera también se ha dejado llevar durante su paso por el programa, donde participa junto a su actual pareja, Alejandro Bernardos, quien debutó como tronista en 'Mujeres y hombres y viceversa' el pasado año.