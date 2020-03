Julie Bowen protagonizará 'Raised by Wolves', la nueva comedia de los creadores de 'Will & Grace'

Estamos a apenas un mes del final definitivo de 'Modern Family' y sus actores ya se están moviendo en busca de nuevos proyectos. Julie Bowen, por supuesto, no es una excepción y, si todo va bien, se convertirá en la protagonista de la nueva sitcom de David Kohan y Max Mutchnick, los creadores de 'Will & Grace'.

Julie Bowen

La comedia llevará el título de 'Raised by Wolves' y se centrará en Frankie Wolfe (Bowen), una gestora de crisis de éxito y ferozmente independiente cuyo mundo se vuelve del revés cuando decide dejar entrar a otra persona en su vida, una niña de once años a la que adopta y cria con la ayuda ocasional de su frágil y nerviosa hermana.

El personaje de Bowen es descrito como una mujer poderosa de éxito y totalmente estructurada cuyo contundente estilo agresivo oculta el daño sufrido tras haber sido criada por Barbara y Arnie Wolfes, sus padres.

Abril, un mes de despedidas

'Modern Family' se despedirá el próximo 8 de abril tras once temporadas de éxito. Bowen ha ganado dos premios Emmy en la categoría de mejor actriz de reparto de comedia por su interpretación de la matriarca de los Dunphy en la ficción de ABC, de la que, además, ha dirigido dos episodios. Sus créditos televisivos incluyen títulos tan variados como 'Ed', 'Boston Legal', 'Weeds', 'Urgencias' y 'Perdidos' y, de seguir adelante el proyecto, 'Raised by Wolves' se convertirá en su primer papel protagonista en una sitcom.

Kohan y Mutchnick también se despedirán en abril de 'Will & Grace' tras tres temporadas desde su reboot en 2017 tras once años de ausencia. El dúo se encargará del guión y de la producción ejecutiva de la nueva comedia que, esperemos, corra mejor suerte que 'Partners' y '$h*! My Dad Says', sus últimos anteriores.