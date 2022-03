Kalush Orchestra, los favoritos de las apuestas de Eurovisión que luchan en la guerra de Ucrania

Los eurofans tienen una cita en Turín el 14 de mayo. Mientras que los representantes ensayan para que todo esté listo para el Festival de Eurovisión 2022, los candidatos ucranianos están defendiendo a su país. Tras el abandono de Alina Pash, Kalush Orchestra fueron los elegidos para representar a su nación en el certamen y están siendo los favoritos en las casas de apuestas, como se observa en el portal Oddschecker.

Kalush Orchestra, en la preselección ucraniana

El cantante del grupo, Oleh Psiuk, se encuentra en una operación en el oeste de Ucrania, donde dirige a un grupo de 20 voluntarios. Juntos suministran medicamentos y ayudan en la huida de los civiles. Además, otro de los miembros de la banda se ha sumado a la unidad de defensa territorial.

"No puedo disfrutar mientras estoy preocupado por mis seres queridos. La guerra me ha separado de mi novia. Estamos a 300 km de distancia. No podemos vernos porque es muy peligroso", ha reconocido el vocalista a Reuters. Psiuk ha relatado que mientras que él no para de oír las sirenas antiaéreas a pie de calle, ella está refugiada en un búnker, haciendo cócteles Molotov.

¿Cómo planean su participación en Eurovisión?

Los integrantes de Kalush Orchestra están ensayando por separado, pero su plan es reunirse pronto en la ciudad de Lviv, cerca de la frontera con Polonia, para preparar su tema "Stefania". "No importa en qué circunstancias vayamos a Eurovisión, intentaré ser útil para Ucrania. Incluso si la guerra termina en un futuro cercano, no será fácil porque necesitaremos mucho tiempo para reconstruirnos. El país está en ruinas", ha reconocido el vocalista.