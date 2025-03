Por Cèlia Gallego | |

La 97ª edición de los Premios de la Academia arrancó con un toque de humor de la mano de Conan O'Brien, quien hizo su debut como presentador de la ceremonia de los Oscar 2025. El cómico abrió la noche con un monólogo cargado de bromas y referencias a las películas y estrellas nominadas, pero hubo una figura de la que todo el mundo estaba pendiente: la actriz Karla Sofía Gascón.

Conocida por su papel en el narcomusical 'Emilia Pérez', Gascón se convirtió en el blanco de las bromas de O'Brien. El presentador no dudó en abordar la polémica que rodeó a la actriz debido a sus controvertidas publicaciones en Twitter lanzando una ingeniosa pulla.

"Un pequeño dato: 'Anora' usa la palabra J.... 479 veces", comenzó O'Brien, haciendo alusión a la película de Sean Baker, una de las grandes competidoras en la noche. "Eso es tres veces más que el récord establecido por el publicista de Karla Sofía Gascón", continuó el presentador, imitando con sarcasmo a los representantes de la actriz y exclamando: "¡Que tuiteaste QUÉ?".

Karla Sofía Gascón durante el monólogo de los Oscar 2025

En ese momento, las cámaras rápidamente enfocaron en el patio de butacas a Gascón, quien, lejos de parecer incómoda, pareció tomarse la broma con humor haciendo gestos de oración con las manos. O'Brien, sin perder el ritmo, añadió: "Karla, si vas a tuitear sobre los Oscar, recuerda, mi nombre es Jimmy Kimmel", en referencia al presentador de la gala en años anteriores, conocido también por sus bromas mordaces.

Un silencio muy llamativo

Durante su discurso de aceptación del Oscar a Mejor Actriz de Reparto, Zoe Saldana no mencionó a Karla Sofía Gascón, con quien compartió protagonismo en 'Emilia Pérez'. Este silencio resulta particularmente llamativo, ya que, al comparar con los discursos del equipo de la película de Jacques Audiard durante la extensa temporada de premios previa a la polémica, se puede observar que Gascón solía ser el centro de los agradecimientos.

Cabe destacar que, hasta la última semana, no estaba claro si la de Alcobendas iba a asistir a la gala. La incertidumbre sobre su presencia surgió después de un intenso recorrido por diversos medios de comunicación, donde concedió entrevistas que, lejos de calmar la situación, avivaron aún más la polémica. Ante este panorama, la actriz decidió mantenerse en silencio en los días previos al evento, evitando cualquier comentario que pudiera generar más titulares. Sin embargo, este mutismo no impidió que su nombre siguiera siendo tema de conversación, tanto en redes sociales y medios como en la alfombra roja, donde, por cierto, no la vimos.