La visita de Mari Ángeles, supuesta examante del novio de Anabel Pantoja, al plató de 'Ni que fuéramos Shhh' el 23 de julio, trajo consigo una tensión desmedida entre el equipo del programa. Las dudas sobre el relato de la invitada bastaron para enfrentar, de hecho, a unos alterados María Patiño y Kiko Hernández, hasta el punto de que este último llegó incluso a abandonar el plató durante varios minutos.

"Hoy te la ha vuelto a meter otra vez.", soltaba Hernández, con tono burlesco, incrédulo ante el llanto de la invitada y su supuesto deseo de no hacer daño a Pantoja y su pareja, dado que había accedido a contar públicamente lo que había vivido con este último. Una postura opuesta a la de la presentadora, que saltó ante sus palabras: ". ¡Te ríes de tu madre, cuidado, cuidado!". "Te ríes tú de la tuya. Venga, hombre. A mí no me faltes al respeto. Cuidado, tú", replicó el aludido.

"Frena, frena, para eso te freno yo. Que a mí nadie me dice nada ni se ríe de mí", insistió Patiño, a quien Hernández cuestionó si "no se te puede rebatir". "El respeto se lo faltas a quien tú quieras. A mí, desde luego, no", soltó el colaborador, poniéndose en pie, para después echar en cara a la gallega que "tú haces las bromas que a ti te da la gana, pero a ti no se te puede gastar ninguna". "Y a mi madre la dejas en paz, para empezar", añadió Hernández. "Eso es cierto, la madre no tiene nada que ver", concedió la presentadora, mientras su compañero se retiraba del plató.

"Nunca me he descojonado de ti"

Casi quince minutos más tarde, Patiño quiso pedirle perdón, algo que este no aceptó a pesar de volver a su sitio. La presentadora señaló, más calmada, que "lo que no me gusta es que nadie se descojone de mi trabajo" y reiteró sus disculpas al colaborador "porque creo que no te mereces mi manera de expresarme hacia ti". "Nunca me he descojonado de ti, ni en lo personal ni en lo profesional. Es mi forma que trabajar: reírme de todo", defendió Hernández, para después añadir que "si yo te sobro, me lo dices, me voy y no vuelvo". "No siento que me sobres, todo lo contrario. A mí me sumas, y sobre todo a este programa", aseguró Patiño.

La gallega añadió que "yo soy una pieza más y, o estamos todos, o esto se va a la mierda. O a lo mejor la que sobro soy yo", ante lo que Hernández opinó que "yo creo que no sobramos ninguno" e incluso defendió que pudieran dar distintas opiniones. Patiño se mostró de acuerdo y admitió que "no me siento nada bien con mi actitud": "Creo que no he estado a la altura, ni profesionalmente ni personalmente, porque entre otras cosas no te lo mereces". Un momento cordial en el que, finalmente, Hernández aceptó "las disculpas" de la presentadora, tras lo cual zanjó el asunto con ironía: "Si yo te sobrara y quisieras que no trabajara aquí, te ibas a joder, porque yo iba a estar aquí todos los días".