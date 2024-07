Jordi González, invitado sorpresa de 'Ni que fuéramos shhh': "Tenía muchas ganas de veros"

Por Beatriz Prieto |

En medio de su recta final en esta primera y curiosa etapa inaugural, 'Ni que fuéramos Shhh' recibió la tarde del lunes 22 de julio la visita inesperada de Jordi González. Tras unas bromas del equipo jugando al despiste con la voz del presentador, finalmente el catalán sorprendía a María Patiño y compañía, a quienes acompañó unos minutos durante el directo y con los que incluso habló de su etapa actual como presentador de Televisión Española.

El equipo de 'Ni que fuéramos shhh' recibe a Jordi González en plató

Acompañado por el periodista Rocco Steinhäuser,. "¿Has visto qué plató tan grande? Es como el de ' Gran Hermano '", bromeó Kiko Hernández con el inesperado invitado. El catalán explicó entonces el origen de su visita, por iniciativa propia, tras acordarlo con Javier de Hoyos el día anterior en ' D Corazón '., confesó el presentador.

Los colaboradores aprovecharon para preguntar por la marcha de Terelu Campos de 'D corazón', tras fichar por '¡De viernes!': "Cuando se consolidó su traspaso definitivo a Telecinco, me llamó para decírmelo antes de que me enterase por la prensa". "Fue correcta. No somos amigos, nos llevamos bien y no ha habido nunca ningún problema", añadió el catalán, quien recordó que Terelu "entró en Televisión Española a partir de un homenaje a María Teresa Campos". "Una vez allí, ella se postuló para colaborar en programas. Si había una promesa más allá de eso, no lo sé. Pero es posible", declaró el catalán, sobre los rumores que apuntaban al deseo frustrado de Terelu de presentar 'Mañaneros'.

"De Belén hay muchas ganas"

"No sé si lo has dicho, pero Belén ha tenido muchas propuestas de La 1 en el último año. Que yo sepa, por lo menos tres", desveló Jordi, para sorpresa de algunos de los presentes, quienes estaban al tanto de la tentativa para ejercer de jurado en 'Baila como puedas' y para concursar en 'Bake Off: Famosos al horno'. El presentador explicó entonces que la tercera propuesta "era nuestra": "Le queríamos proponer colaborar en el programa. Fue antes del nacimiento de este experimento".

Dicha propuesta era para 'La plaza', el magacín para las tardes de La 1 que terminó siendo cancelado por su baja audiencia el otoño pasado, dado que, como contó el presentador, contactó con Esteban cuando "estaba en Miami", en plena grabación de '¡Sálvese quien pueda!'. "Lo que quiero decir es que de Belén hay muchas ganas en Televisión Española. Muchas ganas", aseguró Jordi, después de recordar la cancelación del fichaje de la madrileña por el talent de baile, incluso con el contrato firmado.