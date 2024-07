Por Beatriz Prieto |

A un programa de iniciar su parón estival por vacaciones, 'Ni que fuéramos Shhh' vivió una emisión el 23 de julio marcada por la supuesta deslealtad del novio de Anabel Pantoja. Un asunto por el que los colaboradores hablaron sobre lo que sentían hacia su excompañera de 'Sálvame', lo que acabó desembocando en que Kiko Matamoros mostrara abiertamente su rechazo hacia sus también excompañeras Karmele Marchante y Paz Padilla.

Belén Esteban, Kiko Matamoros, Kiko Hernández y Chelo García Cortés en 'Ni que fuéramos shhh'

A pesar de sus rifirrafes con Pantoja o de la supuesta deslealtad de su pareja, Matamoros aseguró desearle todo "lo mejor" a la sevillana. "No a todo el mundo le deseo lo mejor.. A Anabel sí", recalcó el colaborador. Fue entonces cuando Kiko Hernández aprovechó para lanzarle un reto:

"A Karmele Marchante", respondía su compañero al momento, para después incluso añadir que "no es que le desee lo mejor, es que le deseo lo peor". Ante la sorpresa de Belén Esteban, Matamoros explicó que "es una señora que se ha inflado a mentir y difamarnos, inventarse historias por detrás, hablando incluso de personas que ya no están con nosotros, de mala manera. Yo me cago en... bueno, me voy a callar". "Otro nombre", insistía Hernández, mientras tanto. "¿Qué quieres, que la liemos?", planteaba el aludido, ya con un ligero toque de humor.

"¿Qué te ha hecho Paz Padilla?"

Matamoros señaló entonces que "están diciendo ese nombre, dale que te pego con que va a venir a trabajar con nosotros en septiembre: Paz Padilla", en referencia a los chats en directo de las plataformas de Twitch y Youtube. "¿¡¿Quién?!? Eso es mentira", soltaba al instante Esteban, a quien se sumó Matamoros para recalcar que aquellos que apuntaban al posible fichaje de Padilla "están locos".

"¿Qué te ha hecho Paz Padilla para desearle lo peor?", indagó Hernández. "No, lo peor no. Lo peor de lo peor, no. Pero para no desearle bien, o sea, que se quede como está", matizó Matamoros. El madrileño, de hecho, procedió a argumentar su postura con respecto a la expresentadora de 'Sálvame': "Creo que con nosotros ha sido muy desagradecida. Le hemos dado un espacio que no tenía ni de lejos. Gracias a haber estado trabajando con nosotros, le ha ido muy bien en lo comercial".