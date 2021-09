En los últimos minutos de 'Sálvame', Jorge Javier Vázquez y Kiko Hernández han acompañado a Carlos Sobera al plató de 'Secret Story: La casa de los secretos' para dar paso a 'Secret Story: la cuenta atrás'. Allí, el conductor del cortijo más famoso de la televisión, como él dice, ha querido "presentar" de manera irónica a Terelu Campos y Kiko. Los colaboradores se veían por primera vez las caras tras muchos ataques cruzados por todos los platós de la cadena , y como no podía ser de otra manera la tensión entre ambos ha terminado explotando por los aires.

Terelu Campos y Kiko Hernández se reencuentran en el plató de 'Secret Story'

"¡Aquí veo lío!", afirmaba Sobera, mientras veía a Jorge Javier y Kiko entrar al plató. Vázquez preguntaba a la mayor de las Campos: "Terelu ¿Te puedo presentar a Kiko?", y la periodista respondía tajante, con el móvil como escudo, que ya lo conoce "muy bien". A todo esto, el vasco se ofrecía, sin éxito alguno, a intermediar en favor de la aspirante de 'MasterChef Celebrity 6'.

A la vista de que no conseguía nada, Jorge Javier le proponía a ella sacar a Kiko del espacio en el que estaban. Ante la pasividad de Terelu Campos y las palabras de Jorge Javier, el de 'Sálvame' no iba a dejar que eso pasase y salía del plató por su propio pie con el público coreando su nombre mientras increpaba a la colaboradora "Tampoco lo entiendo, me voy yo. ¡Me voy! ¡Que se quede la digna, estoy mejor trabajando con Carmen Borrego".

Para calmar los ánimos de la hermana de Borrego, Jorge Javier le expresaba a Campos su voluntad de que esta volviera al programa de las tardes: "Espero que vuelvas a 'Sálvame' lo antes posible", le decía el presentador, a lo que ella respondía entre risas :"Estáis haciendo todo lo posible abonando el terreno todos los martes".

No es la primera vez

Kiko Hernández y Terelu Campos se han enfrentado más de una vez en ciertos programas. Una de sus últimas discusiones se produjo a raíz de un encuentro de la veterana del clan Campos con el colaborador. La mayor de las hermanas acusaba al colaborador de exponer en exceso a su madre desvelando conversaciones entre ellos.