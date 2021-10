La vida personal de Kiko Hernández es de las pocas biografías que no dan contenido a la escaleta 'Sálvame'. Sin embargo, el colaborador, que no suele hablar de sus intimidades en público, sorprendió a los espectadores y a sus compañeros de programa al hablar de su orientación sexual. Las palabras del madrileño dejaron perpleja a Carlota Corredera, quien no dudó en preguntarle más sobre el asunto.

Kiko Hernández, en el plató de 'Sálvame'

Al desvelar las pistas sobre los cuatro colaboradores de televisión que podrían estar "amordazados" por Antonio David Flores, la presentadora del espacio de La Fábrica de la Tele le hizo una reflexión a Hernández: "Tú te quedas fuera porque les gusta salir de fiesta". El madrileño respondió de inmediato: "Yo me queda fuera porque soy asexual", aseguró el exconcursante de 'Gran Hermano 3'.

Estas declaraciones del colaborador dejaron boquiabierta a Corredera, quien continuó con su particular entrevista: "¿Lo tienes diagnosticado?", comentó. Esta pregunta, al parecer, pilló de improviso a Hernández, ya que quiso zanjar el tema: "Hombre, si no tienes sexo es que eres asexual", comentó. La argumentación de su compañero no convenció a la gallega y volvió a explicar su visión sobre el asunto: "Creo que es más complicado lo de ser asexual", dijo la presentadora.

Las preferencias de Kiko Hernández

Kiko Hernández no es la primera vez que habla públicamente de sus gustos más íntimos, ya que, aunque tiene dos hijas, explicó en diversas ocasiones que tuvo a sus pequeñas a través de la gestación subrogada en el año 2017. De esta manera, no sería incompatible su orientación sexual con ser padre de dos gemelas, como es su caso.

El colaborador del espacio de La Fábrica de la Tele ya explicó sus preferencias abiertamente en 2020. El madrileño tuvo que responder a Jorge Javier Vázquez y su curiosidad por saber cuánto tiempo llevaba sin mantener relaciones íntimas: "Soy asexual total. ¿Que surge? Pues ha surgido, pero que no hay ningún complejo ni nada", sentenció Hernández.