Comienza una nueva pesadilla para Kiko Hernández. El comunicador, que no pasa por su mejor momento, tendrá que enfrentarse a otro desagradable episodio. Se trata de una batalla judicial que viene de lejos. Fue en el año 2011 cuando José Liberto López de la Franca, profesor de 'Las joyas de la corona' y participante de la única edición de 'Acorralados' en Telecinco, le interpuso una querella por "presunta intromisión ilegítima en su derecho al honor, intimidad personal y propia imagen".

Kiko Hernández, en 'Sálvame'

Diez años después, el caso se ha reactivado con una orden de alejamiento para el colaborador de 'Sálvame'. El 11 de octubre de 2021, López de la Franca volvió a demandar al tertuliano por: "acoso telefónico y por utilizar mi imagen sin permiso", desveló a El Español. Tal y como explicó al medio digital, la demanda fue interpuesta en un juzgado de Ciudad Real. Una guerra mediática que comenzó en los platós de televisión y que posteriormente ha dado el salto a los juzgados.

Además, el exconcursante asegura que recibió mensajes de "acoso" durante el mes de septiembre, cuando salió la primera sentencia de la demanda anterior. Entonces, el demandante reclamaba 150.000 euros por daño emergente y otros 150.000 euros por lucro cesante, aunque el juez archivó aquella demanda. López revela estar cansado de vivir la misma situación: "Este hombre ha roto unos límites procesales y extraprocesales al ponerse en contacto conmigo". Además, califica a Hernández como un "mentiroso": "Al tiempo me vuelve a enviar otro mensaje donde me dice que voy perdiendo juicios y que ahora me toca pagar costas. Cosa que no es verdad porque tengo un abogado de oficio y no me toca pagar nada. Hasta en eso está mintiendo este señor".

Abatido por varias muertes

El polémico colaborador, entre lágrimas, abandonó a principios de octubre de 2021 su puesto de trabajo con el objetivo de reponerse. Tal y como él mismo explicó, necesitaba "curarse" y asimilar lo sucedido en su vida durante los meses anteriores, ya que había perdido a dos de sus grandes amigas, la singular Mila Ximénez y Begoña, propietaria del bingo Las Vegas. La muerte de Ximénez destrozó por completo al madrileño, sumiéndolo en un pozo de "tristeza" y "dolor". Ahora, el ex Gran Hermano necesita tomarse un ansiado respiro: "Quiero desaparecer. Se me junta un duelo con el otro y hay un momento que revientas".