Kiko Hernández filtra por error parte del teléfono de Carmen Borrego en 'Sálvame' y luego se mofa de ella

No han sido pocas las veces en que se han filtrado públicamente y por error números de teléfonos de rostros conocidos; lo que supone un autentico problema para el famoso afectado, que tiene que terminar cambiando de teléfono para evitar ser acosado por centenares de personas que le llaman o envían mensajes al conocer su teléfono. Precisamente eso es lo que ha estado a punto de sufrir la periodista Carmen Borrego, que este miércoles 15 de enero vio como su teléfono móvil estuvo a punto de ser revelado por error en 'Sálvame naranja'.

Carmen Borrego y Kiko Hernández

Todo empezó cuando Kiko Hernández quiso llamar a Carmen Borrego para mantener con ella una conversación que ambos tenían pendiente. Tras la contundente exclusiva en la que hablaba de él, el colaborador quiso hablar en directo de lo que había dicho de él, para aclarar así la disputa que mantienen abierta. Evidentemente, la colaboradora de 'Viva la vida' optó por no cogerle el teléfono, algo que con ironía, destacó el propio Hernández: "Ha sido un fallo seguro. No puede ser que me dedique cuatro páginas en la revista y ahora me cuelgue. Por ello, este siguió llamando, y a la vez que sonaba la canción de "Felices los cuatro" como tono, el colaborador decía: "Quería hablar con Potota ¿Está Potota?".

Borrego siguió sin coger el teléfono y es que probablemente sabía que se trataba de Hernández. Pero el problema vino cuando este mantuvo demasiado tiempo el contestador automático y este empezó a decir el número de teléfono de la colaboradora. Tras escuchar cinco cifras, Jorge Javier Vázquez se percató de lo que estaba pasando y empezó a gritar para evitar que sonase entero. "¡El teléfono! ¡El teléfono", exclamó, mientras María Patiño se preguntaba si había sonado entero: "¿No se ha escuchado entero, no? ¿O sí?". En ese momento, Kiko Hernández mostraba su preocupación, un temor que desaparecía un rato después al darse cuenta que efectivamente, el número no se había escuchado al completo.

La mofa a Carmen Borrego

Ya cuando todo había pasado, en el programa no se dudó en bromear con el tema y por ello, Hernández y Jorge Javier decidieron recrear lo que sucederá en 'Viva la vida' el próximo fin de semana. Hernández se puso en la piel de una Borrego muy compungida: "No tengo palabras Emma, ¿sabías que el miércoles me pasaron más de 60.000 llamadas? (...) Es que me han hecho ya hija predilecta de Movistar. Os hará mucha gracia pero tengo una vida, tengo un matrimonio (...) ¡menuda obsesión conmigo! Nunca he recibido tantas llamadas, estoy angustiadica. Me está creciendo la papada otra vez". Una burla que bien seguro no ha sentado nada bien a Carmen Borrego.