Carmen Borrego abandona el plató de 'Viva la vida' tras un brutal enfrentamiento por María Teresa Campos

El año 2020 no ha empezado nada bien para las Campos y es que la ruptura entre María Teresa y Edmundo Arrocet ha revolucionado por completo a la familia, y es que esta y sus hijas están en pleno centro del huracán a día de hoy. Tras el comunicado de la periodista que leyó Terelu Campos en el que se anunciaba la ruptura, este sábado 4 de enero se ha analizado todo en 'Viva la vida', el espacio en el que ella y su hermana Carmen Borrego colaboran. Precisamente, esta última ha tenido que hacer frente a las últimas informaciones, presuntamente filtradas por Edmundo, y ha terminado abandonando el plató completamente indignada.

Carmen Borrego y José Antonio Avilés en 'Viva la vida'

Emma García ha iniciado el espacio preguntándole a Borrego si es cierto que Edmundo ha dejado a su madre por WhatsApp. Esta no ha dudado en calificar el debate como "machista" por el hecho de estar poniendo el foco en que Teresa Campos ha sido dejada, pero sí ha querido dar detalles de lo que sucedió en el servicio de mensajería instantánea. "No he visto ningún WhatsApp en el que él dijese que se sentía enjaulado, pero sí ha habido un cruce de mensaje entre ambos (...) no voy a contar si ha sido él quien lo ha dejado porque no me corresponde, lo debe hacer ella, y el contenido de esos WhatsApps los deberá dar ella".

El enfrentamiento con Arrabal

Ha sido entonces cuando Diego Arrabal, que ya llevaba un rato quejándose de la falta de claridad por parte de las Campos, ha recordado que será en la exclusiva que protagonizará la semana siguiente María Teresa Campos cuando descubramos el contenido de esos mensajes. "Espera cuanto quieras", ha replicado Borrego visiblemente enfadada, mientras Arrabal contaba que Jesús Manuel (colaborador de 'Sálvame') conoce de primera mano información de la expareja y sabe que no hubo contestación por parte de Teresa Campos cuando Arrocet terminó con su relación. "Eso no es verdad (...) y no te voy a aguantar ni un minuto más", le ha replicado Borrego a lo que él ha decidido invitarla a irse: "Ya sabes donde está la puerta". Ha sido entonces cuando la periodista no ha aguantado más y ha abandonado el plató, tras quejarse gritando: "Es que es muy fácil hablar desde fuera, sin saber lo mal que lo puede estar pasando una familia por esto (...) no estoy para coñas, ni para bromitas (...) deja de tocarme las narices, así que me olvidas (...) ¡vete a cagar!".

La bronca con Avilés

Tras esta contundente frase, Borrego ha dejado el espacio pero lo que posiblemente no imaginaba es que la tensión no se iba a rebajar y es que José Antonio Avilés ha aprovechado la ocasión para explicar que Bigote le ha enviado mensajes, algo que esta ha afirmado ser totalmente mentira. "¡Enseña lo que te ha mandado Edmundo, ¡eso es mentira! ¡Mentiroso!" ha gritado la periodista, ante un Avilés totalmente fuera de si, y aclarando que lo que le ha llegado ha sido simplemente una felicitación navideña del cómico, no ningún tipo de información sobre su madre.