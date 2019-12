Carmen Borrego es "secuestrada" por un fan loco en una inocentada de 'Viva la vida'

El 28 de diciembre es un día en el que no hay que fiarse de nada ni de nadie, ya seas persona anónima o famosa. Y es que el día oficial de las inocentadas no sólo estuvo presente en la mítica gala de TVE, el programa de 'Viva la vida' también quiso hacer su especial de bromas a famosos, con las colaboradoras Carmen Borrego e Ylenia como las víctimas de este año.

Carmen Borrego en el plató de 'Viva la vida' viendo su inocentada

La broma de la hermana de Terelu Campos fue de las más pesadas. Se encontraba de camino al trabajo en un coche oficial de Telecinco junto con su compañero Luis Rollán cuando el chófer decidía parar un momento cerca de una gasolinera, momento que aprovechó un "fan loco" para entrar en el coche sin previo aviso. Ante esta situación, la hija de María Teresa Campos intentaba abrir la puerta, pero se dio cuenta de que el misterioso hombre les había retenido.

Tratando de dialogar con el joven, que de vez en cuando les alza la voz pidiendo que se callaran, la pobre Carmen, presa del pánico, empezó a gritar: "Por favor, ábrenos la puerta, hacemos lo que quieras", imploraba la colaboradora mientras daba golpes a la puerta. "Ábreme, que tengo claustrofobia y vas a conseguir que me muera", suplicaba ya desesperada. Es entonces cuando acudió el chófer y se desveló que todo era una broma. "No se puede hacer una inocentada de esta manera son unos hijos de... Me quiero ir a mi casa. No quiero ir al programa. Yo ahora mismo estoy para que me dé un infarto", expresaba una visible Borrego afectada, aunque en plató ya se mostraba sonriente.

Arrestada a las puertas de Mediaset

La otra víctima del día ha sido Ylenia Padilla. La colaboradora de 'GH VIP 7' se ha tenido que enfrentar a dos policías que la querían llevar a comisaría por una demanda interpuesta por Antonio Tejado antes de entrar a trabajar. Ylenia no daba crédito a lo que estaba escuchando: "Estoy flipando".

Muy nerviosa no sabía cómo actuar: "Yo no voy a declarar sin abogado. ¿Y cómo encuentro un abogado un domingo?", preguntaba la tertuliana de 'Viva la vida'. Finalmente se ha desvelado la broma, que de primeras, no le ha hecho nada de gracia a Padilla: "No me parece nada bien. No me hace ni puta gracia", decía mientras entraba al edificio mosqueada.