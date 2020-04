Kiko Jiménez se defiende de Gloria Camila: "Que me metan el dedo en el culo no quiere decir que sea gay"

El pasado 5 de abril, una nueva batalla en la guerra entre Sofía Suescun y Gloria Camila estallaba en el plató de 'Supervivientes: Conexión Honduras'. La ganadora de 'GH 16' increpaba a su archienemiga a raíz de unos comentarios que había realizado sugiriendo que Kiko Jiménez era gay por su gusto por determinadas prácticas sexuales. Aunque la hija de Rocío Jurado calló, pero tampoco negó haber dicho tal cosa, y todo pareció volver a la normalidad, el exconcursante de 'GH VIP 7' no ha querido dejar pasar la oportunidad de responder.

Kiko Jiménez se defiende de Gloria Camila

Mientras veía "Cincuenta sombras más oscuras" en Telecinco, película que venía muy acorde con el tema, Jiménez le ha mandado su particular recado a la que fuera su novia. "Muy feo eso de hablar de intimidades de una pareja, de lo que se hace en la cama... Todo vale en el sexo", apostillaba, aprovechando para indicar que la película que emitía Mediaset esa noche iba a dejarlo claro.

Aunque a Suescun le dio reparo mencionar de manera explícita a qué práctica sexual se había referido Gloria Camila, el asesor del amor no ha tenido ningún problema en dejarlo claro: "Porque le metan el dedo en el culo a un hombre, que todo el mundo sabe que ahí está su punto G, no quiere decir que seas gay, bisexual ni nada de eso. Y ya por no hablar de tratar a un bi o a un gay de rarito como se aprecia en el directo", aseguraba a la vez que tachaba de "analfabeta sexual" a su ex.

La defensa de Sofía Suescun

En su encontronazo en plató, Sofía Suescun quiso que Gloria Camila confesara a qué prácticas sexuales que había experimentado con Kiko Jiménez era a las que le estaba haciendo referencia. Sin embargo, la hermana de Rocío Carrasco se negó a hablar al respecto. "Ella va de liberal y de mosquita muerta, pero, cariño, que siempre asomas la patita, siempre se te termina pillando", arremetía la ganadora de 'Supervivientes', asegurando que era una cobarde por no atreverse a dar la cara.