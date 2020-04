Kiko Jiménez responde a Gloria Camila: "No me relajaba con ella, ahora Sofía me mete el dedo entero"

La vida sexual de Kiko Jiménez se ha convertido en uno de los temas más socorridos en los platós de Telecinco. Con el objetivo de abordar sus últimas polémicas con Gloria Camila, el exconcursante de 'GH VIP 7' ha visitado en la noche del 18 de abril 'Sábado deluxe', donde se ha sometido al mítico polígrafo de Conchita para discernir cuanto tienen de cierto o de falso las afirmaciones que tanto revuelo han levantado en las últimas semanas.

Kiko Jiménez en 'Sábado deluxe'

Antes de someterse a la prueba, Jiménez ha recibido un aviso por parte de Jorge Javier Vázquez: "Tienes el récord de respuestas falsas en un polígrafo. Hoy puedes quedar muy mal." A lo que el extronista ha respondido con un tajante "no tengo ningún miedo", asegurando que "la verdad absoluta no existe, y la verdad está sobrevalorada". Inmediatamente después, no ha tardado en ponerse sobre la mesa el tema que ha despertado el último choque entre Jiménez y la que fuera su pareja durante cuatro años, Gloria Camila: la acusación de que era gay porque le gustaban ciertas prácticas sexuales.

Era el propio Jorge Javier quien sacaba a relucir la polémica, tras recordar a Jiménez que debía responder con "verdades como puños" durante el polígrafo: "Ahora te veo y dicho lo de puños me acuerdo de que dijiste que te gusta meterte dedos por el culo." Sin inmutarse, el actual novio de Sofía Suescun dejaba claro que no hay nada de qué avergonzarse: "¿A quién no le gusta? El que diga que no, miente."

Problemas en la cama

Una vez sentado ante la atenta mirada de Conchita, el polígrafo determinó que Jiménez decía la verdad al asegurar que tuvo problemas con Gloria Camila por proponerle esas prácticas sexuales. "Todo esto parte de que, Gloria, como yo, no sabía mucho de sexo," afirmaba el colaborador, confesando que la hija de Ortega Cano pedía consejo a la madre de él para descubrir qué hacer en la cama. "Antes de hacerlo lo hablamos, pero yo no podía relajarme. Ahora con Sofía funciona de maravilla, me lo mete entero, hasta tocar la avellana," añadía Jiménez refiriéndose al punto G, para exponer también que llegaron a comprar juguetes sexuales pero nunca llegaron a usarlos ante las reticencias de ella.