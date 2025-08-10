Por Julia Almazán Romero |

La tarde del sábado 9 de agosto en ' Fiesta ' arrancó con una ausencia que no pasó desapercibida.en medio de la tensión con la familia Suescun-Galdeano. El tertuliano debía de responder a las declaraciones de Sofía Suescun y de alejarla de su familia.

El presentador César Muñoz explicó al inicio del programa que Kiko "ha decidido no venir" y que "lo está pasando mal" por la tensa situación que ha vivido esta semana con su cuñado y su suegra, Maite Galdeano. Según añadió, un "motivo de fuerza mayor" le impidió acudir al directo. Fue Àlex Blanquer quien precisó que la decisión se tomó por consejo legal, en medio de un conflicto que no deja de escalar.

En sus propias declaraciones, antes de acudir a plató, Jiménez fue contundente: "Primero Maite y ahora este tío. No puedo consentirlo, voy a ir a muerte a por ellos y los voy a demandar. No pueden difamar, se les va la cabeza, no están bien psicológicamente y no tengo que tragar con eso". El colaborador asegura que tiene pruebas comprometedoras sobre el hermano Suescun, dado que "por ahí hay unos audios que demuestran que es peligroso, son cosas muy turbias".

Mientras, en plató, Amor Romeira plateó la posibilidad de que no acudiera a plató porque Kiko teme abrir "una caja de Pandora mucho más peligrosa". Por su parte, Omar Suárez defendió que Kiko y Sofía se han visto sobrepasados por la rapidez con la que ha escalado el conflicto. Finalmente, el programa reveló que la razón principal por la que Jiménez no acudió, como la propia presentadora anunció, fue por recomendación de sus propios abogados.

Con Jiménez ausente en plató, el programa emitió nuevas declaraciones de Galdeano acerca de este nuevo enfrentamiento familiar. La madre de Cristian afirmó no haber hablado con él porque había optado por dejar su teléfono "desconectado": "A Cristian lo amo, a mi hija también la amo, por supuesto. Cómo no la voy a echar de menos". La pamplonesa desveló que no acercaba posturas con Sofía "porque me ha bloqueado" y defendió que "bastante bien me estoy portando, soy respetuosa, simpática y maja", ante las críticas por eludir las preguntas de la prensa. Asimismo, con respecto a una posible reconciliación familiar, Galdeano dejó claro que "hay mucho que tejer y mucho que hablar".