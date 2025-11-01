Kiko Matamoros celebra haber sido condenado porque lo tiene que pagar Mediaset

Por Sandra Alcaide Barrón |

La última entrega semanal de 'No somos nadie' arrancó por todo lo alto con Kiko Matamoros haciendo una confesión de un suceso que le había hecho especial ilusión durante ese día. "Estoy hoy de lujo porque además me acaban de dar una noticia que me ha dejado seco", anunciaba el colaborador.

"He estado a punto de no comparecer en el programa, he sido condenado en procedimiento penal (...) Somos responsables Mediaset y yo, responsables solidarios, entonces Mediaset deberá hacerse cargo de la indemnización y además leer una sentencia farragosa en horas de máxima audiencia", declaraba.

Kiko Matamoros y Carlota Corredera en 'No somos nadie'

El colaborador había sido condenado junto a Mediaset España por unas declaraciones durante uno de los programas de 'Sálvame', por lo que la lectura de dicha sentencia debe ir en el horario específico en el que solía emitirse el programa: "O la lee Jorge Javier Vázquez o la lee el que presente antes, Joaquín Prat. Y, claro, la audiencia va a bajar porque leer una sentencia siempre es horroroso".

Kiko Matamoros hablando en 'No somos nadie'

¿Por qué ha sido condenado Kiko Matamoros?

y encima lo tiene que pagar Mediaset, pues fíjate., no sé si porque no me enteré o no me quise enterar (...)", explicaba mientras intentaba hacer memoria.

Por último, ante las insistentes preguntas de Carlota Corredera y Marta Riesco en 'No somos nadie', Kiko Matamoros explicaba los motivos de su condena junto a Mediaset y revelaba la identidad del protagonista de esta denuncia contra él y la corporación: "Es Ernesto Neyra Almodóvar, el ex de Carmen Ordóñez, porque referí un episodio que viví de primera mano y parece que eso ha lesionado su honor".