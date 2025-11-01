FormulaTV
Conectar

SE ALEGRA

Kiko Matamoros celebra haber sido condenado porque lo tiene que pagar Mediaset

El colaborador aprovechó el arranque de 'No somos nadie' para contar esta noticia, que le hizo especialmente feliz.

Kiko Matamoros celebra haber sido condenado porque lo tiene que pagar Mediaset
©Ten
Por Sandra Alcaide BarrónPublicado: Sábado 1 Noviembre 2025 10:15 (hace 4 horas)

La última entrega semanal de 'No somos nadie' arrancó por todo lo alto con Kiko Matamoros haciendo una confesión de un suceso que le había hecho especial ilusión durante ese día. "Estoy hoy de lujo porque además me acaban de dar una noticia que me ha dejado seco", anunciaba el colaborador.

"He estado a punto de no comparecer en el programa, he sido condenado en procedimiento penal (...) Somos responsables Mediaset y yo, responsables solidarios, entonces Mediaset deberá hacerse cargo de la indemnización y además leer una sentencia farragosa en horas de máxima audiencia", declaraba.

Kiko Matamoros y Carlota Corredera en &#39;No somos nadie&#39;
Kiko Matamoros y Carlota Corredera en 'No somos nadie'
Vídeos FormulaTV

El colaborador había sido condenado junto a Mediaset España por unas declaraciones durante uno de los programas de 'Sálvame', por lo que la lectura de dicha sentencia debe ir en el horario específico en el que solía emitirse el programa: "O la lee Jorge Javier Vázquez o la lee el que presente antes, Joaquín Prat. Y, claro, la audiencia va a bajar porque leer una sentencia siempre es horroroso".

"Me pedían 300.000 euros, la indemnización es de 25.000 y encima lo tiene que pagar Mediaset, pues fíjate. El problema es que no me presenté, no sé si porque no me enteré o no me quise enterar (...) No me presenté en el juzgado", explicaba mientras intentaba hacer memoria.

Kiko Matamoros hablando en &#39;No somos nadie&#39;
Kiko Matamoros hablando en 'No somos nadie'

¿Por qué ha sido condenado Kiko Matamoros?

Por último, ante las insistentes preguntas de Carlota Corredera y Marta Riesco en 'No somos nadie', Kiko Matamoros explicaba los motivos de su condena junto a Mediaset y revelaba la identidad del protagonista de esta denuncia contra él y la corporación: "Es Ernesto Neyra Almodóvar, el ex de Carmen Ordóñez, porque referí un episodio que viví de primera mano y parece que eso ha lesionado su honor".

Ver todos los comentarios (4)

Recomendamos

Síguenos

Noticias relacionadas

Vídeos relacionados

Programas relacionados

Famosos relacionados

Top Series

Listas