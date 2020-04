Kiko Matamoros insinúa haber mantenido relaciones con hombres: "Sabes lo que había en las fiestas de la época"

Con la cuarentena decretada en gran parte del mundo, la información sobre relaciones entre famosos se encuentra en horas bajas. Prueba de ello es 'Sálvame', que ha tenido que reorganizar sus contenidos para hacer frente a las casi cinco horas de directo diarias. Pero cuando no hay información externa, solo queda recordar recuerdos guardados y sin explorar del pasado.

Kiko Matamoros

Esto es lo que hizo Kiko Matamoros el pasado 3 de abril en 'Sálvame' cuando confesó que había mantenido relaciones con hombres. El colaborador preguntó a Raquel Mosquera si tendría algo con José Antonio Avilés y, pese a que esta le devolvió la duda, Matamoros no tuvo problema en afirmar que si estuviera solo en el mundo le dejaría "que le hiciera algo... Alguna gracia".

Jorge Javier Vázquez aprovechó el momento para comentarle que estaba seguro de que en algún momento de su vida había tenido relaciones con hombres, a lo que el exconcursante de 'GH VIP 2' afirmó que había tenido varias. "Tú no saques al machito que llevas dentro. Que me da igual, que yo no tengo problema y tengo ya muchos años. El día que me lo paguen lo contaré", le respondía a Rafa Mora, quien no se podía creer lo que estaba escuchando.

¿El próximo PoliDeluxe?

El presentador de 'Sálvame' aprovechó la situación que se había gestado en el plató para emplazarlo a contar esa información en un polígrafo con Conchita en 'Sábado deluxe'. "¿Has llegado a pasar una noche en la cama con otro hombre?", le cuestionó Antonio David Flores, a lo que Matamoros salió del paso explicando que había hecho la mili. "Relación no, pero toqueteos...", le pinchaba Vázquez. "Relación no. Pero tú sabes lo que había en las fiestas y esas épocas", revelaba el colaborador. Lucía Pariente quiso seguir sacándole información a Kiko Matamoros, pero este se negó a seguir respondiendo: "No nos adelantemos al polígrafo. No es el momento".