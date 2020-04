Kiko Matamoros sufre un ataque de ansiedad en 'Sálvame': "He vomitado y se me ha disparado la tensión"

'Sálvame' sigue apostando por la pizarra de adjetivos para mostrar la opinión que tiene cada colaborador de sus compañeros. En la tarde del 22 de abril, el elegido para someterse a este control fue Kiko Matamoros. Sin embargo, su regalo envenenado no venía solo, puesto que la dirección del programa se había puesto en contacto con Makoke para pedirle que diera los calificativos negativos con los que juzgarían a su exmarido.

Kiko Matamoros sufre un ataque de ansiedad en 'Sálvame'

Esta situación le ha provocado a Matamoros un ataque de ansiedad, teniendo que abandonar el plató para precisar ayuda médica. Jorge Javier Vázquez se mostraba preocupado por su compañero, incluso llegando a preguntarle al director que qué le ocurría al poner en esa tesitura a un trabajador tras ya haber hecho sufrir a Rafa Mora el día anterior con la subasta de su silla y la competición con Kiko Jiménez.

"He tenido que ir al servicio médico porque tenía un dolor muy fuerte (en el estómago). No es la primera vez que me pasa cuando tengo una situación de ansiedad o de nervios", informaba el colaborador. "Kiko Matamoros necesita ayuda médica tras sufrir un ataque de ansiedad en 'Sálvame'". María Patiño ofrecía más datos de lo que le había ocurrido a su compañero, comentando que, tal y como le había informado la enfermera, tenía las pulsaciones bien por su pasado como deportista y no había sudoración, hecho por el que no le habían realizado un electrocardiograma. Sin embargo, sí que tuvieron que administrarle calmantes. "Uno cuando traga y come, te va para adentro", comentaba.

La relación de Matamoros con Makoke

María Patiño dejaba clara su postura al afirmar que lo que le había ocurrido a Kiko Matamoros se debía a que Makoke había entrado en juego. "Makoke le pidió a Kiko que, por favor, jamás hablase de ella en la vida. Desde ese mismo instante, Kiko no ha pronunciado su nombre y ella se ha arrepentido y se ha dado cuenta de que que Kiko no hable de ella no genera lo que tiene que generar", relataba Rafa Mora. El presentador negaba que la ex gran hermana VIP hubiera cobrado por ofrecerles esos adjetivos, pasando a mostrar la llamada telefónica en la que la implicada describía a su expareja como rencoroso, envidioso, soberbio e inseguro, pero también como empático, culto y trabajador.