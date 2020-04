Adara abandona 'Sábado deluxe' con un ataque de ansiedad tras enfrentarse a Kiko Matamoros: "¡Hijo de puta!"

Adara Molinero era la invitada de 'Sábado deluxe' de la noche del 4 de abril. Su ruptura con Gianmarco Onestini le ha hecho volver a ponerse en la palestra mediática, por lo que acudía al programa para contar su versión de los hechos. Sin embargo, durante su visita se pusieron otros temas sobre la mesa, como la custodia del hijo que comparte con Hugo Sierra y que, según Kiko Matamoros, peligraría por haberse saltado ciertas normas.

Adara y Kiko Matamoros se enfrentan en 'Sábado deluxe'

"No voy a entrar por ahí", aseguraba Adara tras escuchar las insinuaciones de Matamoros. La ganadora de 'GH VIP 7' se levantaba en ese momento dispuesta a salir de plató, afirmando que no iba a comentar nada relacionado con la custodia de su hijo. El colaborador no se mantuvo callado, lo que provocó que Adara estallara: "¡Hijo de puta! Mi hijo no, mi hijo no", repetía ante la acusación de Matamoros de que ella había sido quien había hablado de ese tema en público. Tras esto, la invitada salía de plató.

Jorge Javier Vázquez y el resto de colaboradores allí presentes se encontraban sorprendidos ante la repentina situación que se acababa de vivir en menos de un minuto. "Está chillando y llorando", informaba el presentador a la audiencia. "No podemos ir detrás como hacemos normalmente, entonces nos ha pillado la situación literalmente en bragas", contaba en referencia a que el equipo del programa era reducido a causa de las limitaciones por la crisis del coronavirus. En lo que esperaban a ver cómo los acontecimientos se iban desarrollando, a Matamoros se le veía afectado por la bronca que acababa de protagonizar.

Recibió atención médica

"Adara se ha subido al camerino gritando, profiriendo insultos más graves que hijo de puta, que ya se lo acaba de decir", narraba Vázquez. Omar Suárez, que había ido tras Adara para ver cómo se encontraba, realizó una videollamada al conductor para mostrar el estado de Adara. Sin embargo, esta fue rápidamente cortada porque se escuchaba a la exconcursante de 'GH 17' llorando y jadeando. Tras esto, el programa informaba de que estaba siendo atendida por el equipo médico a causa de haber sufrido un ataque de ansiedad.

Adara llorando tras sufrir un ataque de ansiedad en 'Sábado deluxe'

"Os prometo que nunca he visto a una persona como está esta mujer", informaba Omar Suárez en su vuelta a plató. "Está siendo atendida por el médico de Telecinco y tiene un ataque de ansiedad que no se puede ni sostener de pie. Le faltaba el aire, la respiración... Estaba a punto de caerse al suelo. No sé con quién hablaba pero decía que no merecía la pena ni por todo el dinero del mundo". María Patiño corroboraba la versión de su compañero, pues durante la pausa publicitaria subió a verla: "Está hablando con su psicóloga. Estaba escuchando indicaciones. Está muy alterada, le falta un poco de aire y está llorando".

Regreso a plató

Visto el abandono de Adara, el equipo de 'Sábado deluxe' pasó a otras cuestiones de la noche. Sin embargo, la ganadora de 'GH VIP 7' regresó al plató entre lágrimas tiempo después cuando ya pareció sentirse más calmada. Estando únicamente reunida con Jorge Javier Vázquez, la invitada reveló que está sufriendo mucho con el tema de su hijo, razón por la que se puso tan nerviosa en cuanto Matamoros lo mencionó. "Para mí mi hijo es sagrado, no hay que hablar de él ni mencionarlo. Ha sido ruin, bajo y asqueroso", reprochaba la actitud de Matamoros. El presentador le cuestionaba si era cierto que había incumplido el acuerdo de la custodia de su hijo. "Eso es mentira y la forma en la que no ha dicho es asquerosa. Ya me había avisado de que me iba a cagar y así ha sido", contaba una Adara que era incapaz de reprimir las lágrimas.