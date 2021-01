Kira Miró, ganadora de la segunda gala de 'El desafío' gracias a la apnea: "Estoy muy impactada"

El viernes 22 de enero, 'El desafío' emitió su segunda gala en Antena 3, en una cita en la que los concursantes debían demostrar su habilidad en nuevos retos y en la que Jorge Brazález estuvo ausente después de tener contacto con un positivo en coronavirus, por motivos de seguridad. No obstante, el resto de sus compañeros tuvieron que enfrentarse a sus respectivos retos y a la posterior valoración del jurado, que concluyó con la victoria de Kira Miró, una vez más.

Kira Miró, ganadora por segunda vez consecutiva de 'El desafío'

La concursante fue la encargada de tomar el testigo de David Bustamante en la prueba de la apnea, a la que los ocho participantes de la edición tendrán que enfrentarse. El cántabro logró un total de minuto y medio en la primera gala, una marca que resultó en un principio decepcionante para Bustamante y que su compañera acabó superando. "Me he puesto un poco malita, porque soy muy friolera y he pasado frío en la piscina", reconocía Miró, al compartir sus primeras impresiones con los presentes en plató. "Mi reto es no pasar frío hoy, porque he terminado todos los entrenamientos temblando", reconocía la actriz, antes de introducirse en el tanque de agua para prepararse para el gran reto con la ayuda de un profesional.

Con el fin de poder relajarse para conseguir un buen resultado, Miró solicitó un absoluto silencio en el plató, prescindiendo de aplausos o preguntas que perturbasen su concentración mientras se preparaba. "Me pasa de todo por la cabeza, tengo mucho ruido mental", admitía Kira durante los entrenamientos previos, en los que comenzó aguantando algo más de un minuto. Una marca que la concursante superó con creces en plató, para alegría de su predecesor, quien le aconsejó "que intente relajarse". "Como sé lo que se sufre, estoy yo con falta de aire", reconocía Bustamante, antes de que arrancara el contador del tiempo, que alcanzó los dos minutos y treinta y tres segundos, incluso a pesar de que el instructor le insistía varias veces a Miró para que sacara la cabeza del agua, al notar su cada vez más excesiva falta de aire.

A seguir superándose

Con su tiempo, Kira superó con creces las expectativas del jurado, cuyos miembros confesaron haberse puesto bastante tensos ante la reticencia de la actriz a sacar la cabeza del agua a pesar de las indicaciones del profesional. Un gran esfuerzo con el que Miró sumó 2.500 euros más al premio final de la noche, dado que se suman quinientos euros por cada minuto, y que ella misma acabó entregando a la ONG Cris contra el Cáncer junto a los 6.000 euros de premio iniciales, después de recibir la máxima puntuación de los tres jueces al acumular 26 puntos. "Estoy impactada, con muchas ganas y mucha ilusión de seguir superándome", reconoció Miró, tras proclamarse ganadora. "Da un poco de miedo empezar tan bien, porque ya solo puedo ir a peor", confesó la concursante, con humor.