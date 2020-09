Kit Harington huye de Jon Snow: "No es el papel masculino que el mundo necesita seguir viendo"

'Juego de Tronos' ya ha pasado a la historia como una de las mejores series de la televisión. Pero, además, sus ocho temporadas no solo marcaron a los espectadores, sino también a su reparto principal, puesto que la producción de HBO les sirvió para lanzar sus carreras interpretativas. Ese es el caso de Kit Harington, quien no ha dejado de trabajar desde entonces, pero quien también tiene muy claro que Jon Snow no es ningún referente de nada.

Kit Harington como Jon Snow en 'Juego de tronos'

Durante la promoción de 'Criminal: UK', Harington ha tenido tiempo para hablar de su icónico personaje, asegurando que "no es el papel masculino que el mundo necesita seguir viendo". "Los hombres sufren problemas a nivel emocional, un bloqueo, y ese bloqueo viene de la Segunda Guerra Mundial y ha pasado de abuelos a padres y a hijos", asegura el actor a The Telegraph.

"No hablamos sobre cómo nos sentimos porque eso muestra debilidad, porque no es masculino. Haber representado a un hombre que era silencioso, heroico, creo que necesito superar ese papel que no quiero interpretar más", explicaba el también actor de "Eternals". Sin embargo, esta no es la primera vez que ha dejado claro que no le gustaría volver a dar vida a Jon Snow, puesto que ya lo hizo en 2018 cuando le aseguró a la BBC que "en su vida" volvería a la serie.

Reconectando con la interpretación

Kit Harington no tenía muy claro que quisiera continuar en el mundo de la interpretación después del final de una producción como 'Juego de Tronos'. Sin embargo, él mismo ha compartido que el confinamiento le ayudó a reconectar con su profesión: "Ha sido interesante. Pasar por el confinamiento, superar esta serie que hacia el final yo ya no sabía si quería seguir siendo actor, salir al otro lado, vivir con otro actor. Me di cuenta de que en verdad echo de menos mi oficio, lo que soy. Es una bonita revelación".