Muere Diana Rigg, la inolvidable Olenna Tyrell de 'Juego de Tronos', a los 82 años

Los seguidores del universo de 'Juego de Tronos' están de luto. La intérprete de uno de los personajes más carismáticos de la ficción basada en las novelas de George R.R. Martin se despide dejando atrás una larga trayectoria en cine, teatro y televisión. La actriz Diana Rigg ha fallecido a los 82 años de edad, tal y como ha anunciado su agente: "Ha muerto pacíficamente esta mañana. Estaba en su casa junto a su familia, que solicita privacidad en este momento difícil".

Diana Rigg en 'Juego de Tronos'

Aunque el público más joven siempre la recordará por dar vida a Lady Olenna en la serie de HBO 'Juego de Tronos', la trayectoria de Enid Diana Elizabeth Rigg comenzó en 1957 cuando debutó en la obra "El círculo de tiza caucasiano", sirviendo de pistoletazo de salida para una sólida carrera sobre los escenarios. De hecho, llegó a ganar el Premio Tony por "Medea", en Nueva York y Londres, y un Premio BAFTA.

En la pequeña pantalla, Rigg se hizo popular por el papel de Emma Peel en la serie inglesa 'Los Vengadores'. Además, participó en ficciones televisivas como 'Diana', 'Mistery!', 'Mother Love', 'In The Beginning' o 'Victoria'. Incluso llegó a aparecer en un episodio de la serie de culto 'Doctor Who', titulado "The Crimson Horror", donde dio vida a Mrs. Gillyflower. Mientras que en la gran pantalla destacó como chica Bond en "007 al servicio secreto de su majestad británica", entre otros muchos títulos.

La querida Lady Olenna

A pesar de su dilatada trayectoria, la popularidad a nivel mundial le llegó a los 75 años de edad cuando fichó por 'Game of Thrones' en 2013. La británica dio vida durante 18 capítulos a la inolvidable Olenna Tyrell, la Reina de Espinas y señora de la Casa Tyrell. Un personaje clave que caló en el público por su franqueza al hablar, dejando grandes frases como la última que pronunció: "Dile a Cersei que fui yo".