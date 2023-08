La 1 estudia resucitar el espíritu de 'La noria' con Jordi González para el prime time de su fin de semana

Por Redacción |

Se avecinan curvas en la nueva temporada televisiva. La crisis de Mediaset España y sus múltiples movimientos en la parrilla han hecho que tanto Radiotelevisión Española como Atresmedia aprovechen esta debilidad para realizar cambios. El curso televisivo vendrá marcado por la llegada de nuevos espacios que intentarán alzarse con el liderazgo de las diferentes franjas, tal y como ocurrirá en la tarde donde viviremos una auténtica revolución catódica.

Jordi González en el plató de 'La noria'

con la que pretenden unirse a la lucha por la audiencia. Después de su paso veraniego por ' Lazos de sangre ', el catalán, el programa de Ana Rosa Quintana en las tardes de Telecinco. Pero no será su único proyecto en La 1.

Aunque todavía no cuenta con aprobación oficial, Televisión Española estudia confiarle un formato de prime time para el fin de semana que resucitaría de algún modo el espíritu de 'La noria', según informa El País. Por lo tanto, se trataría de un espacio que mezclaría información con entretenimiento, dedicando una parte a temas políticos y otra a cuestiones relacionadas con la crónica social. 'La noria' fue un magacín emitido por Telecinco desde 2007 hasta 2012, cuando fue retirado tras un boicot publicitario.

Así fue su fichaje por RTVE

En su comentada entrevista al citado periódico, Jordi González explica cómo se gestó su fichaje por la cadena pública: "La jefa de originales de RTVE, Ana María Bordas, me llamó y me dijo que teníamos que hablar de varios proyectos. El más inmediato era 'Lazos de sangre'". "Me hacía ilusión regresar a TVE, que es donde empecé. Sigo teniendo muy buena suerte, mi vida se ha definido siempre por la buena suerte", asegura.