Por Laura Franco Betancurt |

Casi dos meses después de que Jordi González diera el salto a Televisión Española, el actual presentador de 'Lazos de sangre' ha concedido una entrevistac a El País, donde ha hablado de su regreso a la entidad pública, de su pasado con Mediaset y de Paolo Vasile, además de excompañeros como Jorge Javier Vázquez y Carlota Corredera.

Jordi González presentando 'Lazos de sangre'

. Sigo teniendo muy buena suerte, mi vida se ha definido siempre por la buena suerte", afirmaba González, sobre su vuelta a la compañía pública, que se gestó tras una llamada de la jefa de originales de RTVE, Ana María Bordas, para. Al hablar de su pasado reciente en Mediaset, el catalán negó que su relación con Vasile fuera "ni de amor, ni de odio, sino que "fue una relación muy cordial y educada.".

"Fue porque permití en 'La noria' que Jimmy Giménez-Arnau se burlara de la Virgen María", aclaró el presentador, sobre un episodio no hizo ninguna gracia al directivo por el posible enfado de accionistas católicos. González también se pronunció sobre los "códigos éticos" que se habían implantado en su antigua compañía, "una empresa privada", la cual "no me cuesta dinero, así que puede hacer lo que desee". "Yo no lo haría. No creo en la censura, aunque sí en la autocensura. La gente con la que trabajas tiene que ser de tu confianza. Y si confías tampoco necesitan un manual de instrucciones para trabajar", declaró González, quien apostó por dicho código "es algo pasajero".

"Lo pagó en su momento"

El periodista también se pronunció sobre las declaraciones de Corredera en las que denunció haber sido relevada de su puesto en televisión por hablar de violencia machista. "Sus razones tendrá para creer eso, pero muchas otras personas han hablado de esos asuntos en televisión en los últimos tiempos y no han desaparecido de televisión", respondía González, tras recordar de la gallega que "me dirigió en el programa 'TNT' y siempre he tenido muy buena relación con ella".

El catalán aprovechó esa referencia para recordar un episodio más que conocido de Vázquez: "El primer damnificado, si hablamos de lesiones que te pasan factura, fue precisamente Jorge Javier cuando dijo que 'Sálvame' era un programa de rojos y maricones. Fue un comentario irónico que pagó en su momento porque su frase se reprodujo en internet fuera de contexto". "Si un directivo de televisión toma decisiones en función de los trending topics, creo que está equivocado", añadía González al respecto, después de haber desvelado de su excompañero que "se operó la miopía y, cuando fue a presentar 'Aquí hay tomate' sin gafas, Vasile le dijo que se las pusiese porque tenía cara de mala persona y de hijo de puta".