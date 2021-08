Tras amoldar su parrilla a los Juegos Olímpicos de Tokio, que se afincaron sobre todo en las madrugadas y las mañanas de La 1, la cadena principal de RTVE ha tenido que reajustarse de nuevo para dar cabida a otro evento deportivo: la Vuelta a España. Así pues, el ciclismo también será cubierto por Teledeporte y La 1, solo que en esta ocasión el contenido más afectado será 'Dos vidas', que no podrá emitirse de la manera habitual.

'Dos vidas'

Empezando por el lunes 16 de agosto, habrá días en los que la extensión de las etapas haga imposible que la ficción diaria vea la luz. Esto se debe a que las retransmisiones, que arrancan hoy mismo con una etapa inaugural que sale de la catedral de Burgos, se fragmentarán con frecuencia para que la emoción de sus desenlaces se experimente en La 1 tras haber ofrecido el segmento inicial a través de Teledeporte.

En concreto, hay ocho días en los que no tenemos que esperar que se emita 'Dos vidas': 16 de agosto, 19 de agosto, 20 de agosto, 24 de agosto, 25 de agosto, 26 de agosto, 1 de septiembre y 2 de septiembre. En cada una de esas fechas, La 1 emitirá el segundo bloque de la respectiva etapa a partir de las 16 horas, ocupando el sitio en el que habitualmente tiene cabida la ficción de Bambú Producciones. Afortunadamente, 'Dos vidas' no desaparecerá por completo, ya que seguirá emitiéndose el resto de días, siempre y cuando la actualidad de la Vuelta a España no dicte lo contrario.

¿Y 'Servir y proteger'?

A diferencia de 'Dos vidas', que aparecerá y desaparecerá puntualmente, su compañera de tarde no debería verse tan afectada. Aunque también está a expensas de posibles extensiones de las etapas de la competición ciclista, la hoja de ruta de 'Servir y proteger' pasa por emitir sus cinco episodios habituales cada semana, compensando así a los fans de la ficción vespertina de RTVE que se sentirá huérfanos de vez en cuando por la ausencia de 'Dos vidas'.