'La casa fuerte': María Jesús, Juani, Labrador y Macarena, expulsados antes de la final el reality

En la final de 'La casa fuerte' solo hay espacio para cuatro parejas, cada una con su correspondiente caja fuerte. Este jueves, en la semifinal del reality de Telecinco, se resolvió el asalto entre María Jesús y Juani contra Fani y Christofer que se saldó con la victoria de estos últimos y, por tanto, madre e hija se convirtieron en asaltantes.

Esta situación les posicionaba en peligro de cara al último asalto de la edición. Las tres parejas de asaltantes debían enfrentarse a una prueba que determinaría el dúo inmune, mientras los demás serían automáticamente eliminados. Maite Galdeano y Cristian Suescun vencieron en un reto que combinaba cultura general y resistencia física, convirtiéndose en la última pareja con posibilidades de robar una caja fuerte.

Macarena, Labrador, Juani y María Jesús, expulsados de 'La casa fuerte'

Por su parte, María Jesús, Juani, Labrador y Macarena, las parejas asaltantes perdedoras, se vieron obligados a abandonar el concurso. Más tarde, Oriana e Iván ganaban la inmunidad de los residentes y, en la junta, Yola Berrocal y Leticia Sabater volvían a resultar nominadas por sus compañeros. Por tanto, serán ellas quienes se jueguen con los votos del público la última plaza en la final frente a Maite y Cristian. El asaltó se resolverá el domingo, durante la final de 'La casa fuerte'.

Macarena se arrepiente de entrar en 'La casa fuerte'

Tras su expulsión, María Jesús, Juani, Labrador y Macarena fueron trasladados al plató de Mediaset España, donde esta última se reencontró con su novio Rafa Mora tras un mes sin verse. Incapaces de abrazarse o besarse, Macarena rompió a llorar desde el principio. "Para mí eres la ganadora moral sin duda, lo has demostrado siempre", trataba de animarla su novio, que la tildaba de ser "la niña nueva, la novata de la casa".

"En otro tipo de reality se hubiese premiado, como a Jorge Pérez en 'Supervivientes 2020'", continuaba el colaborador de 'Sálvame'. "No era tu reality, nos equivocamos, entraste a una casa de locos, pero nada, no lo sabíamos", concluía. Macarena, por su parte, cargaba contra Labrador, su pareja de concurso: "Me lo ha hecho pasar muy mal, incluso el vestido que me iba a poner hoy me lo ha manchado echándome un refresco en la mochila". Él se defendía diciendo que "no puedo estar con una persona que se ríe cuando otras personas se ríen de mí" y, además, descartaba cualquier clase de reconciliación con su examigo Rafa Mora.