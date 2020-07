Sonsoles Ónega riñe a Cristian Suescun por una broma sobre el coronavirus en 'La casa fuerte'

Uno de los temas estrella de 'La casa fuerte' ha sido el presunto embarazo de Fani Carbajo. La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' se mostró convencida que podía estar embarazada ya que está manteniendo relaciones sexuales sin protección, había tenido náuseas, vómitos y experimentaba cambios en su cuerpo. Finalmente, el resultado de la prueba resultó positivo y por ello muchos de sus compañeros le acusaron de habérselo inventado todo para dar juego en el reality de Telecinco.

Cristian Suescun y Sonsoles Ónega en 'La casa fuerte'

Entre los más críticos se encontraba Cristian Suescun, que no dudó en realizar una desafortunada broma en directo respecto al coronavirus COVID-19. "¿Sabes qué pasa Sonsoles? A mí no me ha bajado la menstruación pero llevo dos días con fiebre, igual es el virus que nos ha dado porque Cristina lleva dos días con fiebre...", afirmó este, intentando dejar en ridículo a Fani. Una broma que no sentó nada bien a Sonsoles Ónega, que no dudó en reñirle en directo por lo que había dicho, a la par que muchos internautas no dudaban en cargar contra el hermano de Sofía por esta broma en referencia al virus.

"No vamos a hacer juego con estas cosas porque ella ya ha compartido el resultado con España y con todos vosotros, a lo mejor el dolor de cabeza te lo da otra cosa", reprendió la presentadora, haciendo referencia a la infidelidad que Suescun ha cometido con Yola Berrocal y que las cámaras del programa pudieron captar en directo. Pero la cosa no quedó ahí y es que minutos después, y posiblemente para evitar cualquier tipo de malentendido, Ónega confirmó que Cristina tampoco ha tenido fiebre y que todo se trataba de una simple broma de Suescun. De esta forma, no hay ningún concursante con ningún tipo de síntoma del coronavirus COVID-19.

No hay contacto entre concursantes y equipo

La presentadora aprovechó la ocasión para desmentir otro de los asuntos que se habían tratado en el programa y que podían poner en evidencia la seguridad del equipo y los concursantes. Fani Carbajo afirmó que el baño que los participantes de 'La casa fuerte' utilizan es el mismo que también usa el equipo, algo que Ónega desmintió también. Esta explicó que siempre se extreman las medidas para que no haya ningún tipo de acercamiento entre concursantes y equipo (que sí sale de la villa para hacer vida en sus hogares), de forma que no se comparte esta estancia tampoco para evitar cualquier tipo de riesgo en el desarrollo del formato.