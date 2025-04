'La promesa' dejará secuelas a Curro y traerá malas noticias para Dieguito, el hijo de Pía

Por Redacción |

El viernes 4 de abril de 2025, 'La promesa' cerraba la semana con la emisión del capítulo 570, donde la familia Luján sufrió las consecuencias del accidente de Curro. Alguien cortó las cinchas de uno de los caballos, de modo que una persona buscó acabar con su vida. La vuelta de Manuel a palacio ha implicado la intención del heredero de disculparse con Curro por la forma en la que se comportó con él.

Además, Manuel ha descubierto que Catalina ha echado a Adriano después de que este intentara de nuevo casarse con ella. Por su parte, Petra ha tomado una decisión definitiva sobre qué hacer con María Fernández y Ricardo continúa en la encrucijada sin fin con Ana, ya que no quiere hacerle daño a nadie.

Vera y Lope se dieron cuenta de que le deben contar toda la verdad a Rómulo sobre Antoñito. No obstante, su tardanza acabó precipitando los acontecimientos de un modo que no pensaban. Tras el fin de semana, La 1 retoma la emisión de 'La promesa' con el capítulo 571, donde un encuentro entre Simona y Antoñito no conseguirá acercar sus posturas, ya que él sigue sin querer hablar con su madre.

¿Qué pasará el lunes?

Por su parte, Curro arrastrará alguna secuela tras su estrepitosa caída, pero lo que realmente le preocupa es que alguien quiere acabar con su vida. Sin embargo, las pruebas de esta hipótesis desaparecerán. Manuel tomará una decisión definitiva respecto a su futuro, que seguro que afectarán a toda la familia. Mientras tanto, intentará de nuevo convencer a Catalina con respecto a Adriano.

Este volverá al palacio para conseguir que ella le dé otra oportunidad y Vera aprovechará una visita a Luján para ver a Dieguito, el hijo de Pía, pero un inesperado suceso truncará su deseo de ver al pequeño. Un suceso que sacudirá al todo el palacio, pero sobre todo a Pía, quien deberá actuar muy rápido.