Por Redacción |

en ' La promesa ': después de lidiar con Curro, quien lo enfrentó para saber si estuvo involucrado en la muerte de Jana, sino que además ha de hacer frente a, gracias a una llamada del lacayo, a quien Cristóbal intentó convencer para ejercer de "topo" dentro del servicio.

Además del coronel, el palacio recibió la visita sorpresa de Samuel, quien se reencontró con María Fernández, lo que despertó en la doncella la esperanza de recibir unas esperadas explicaciones. Manuel, por su parte, confrontó a Leocadia por su engaño y decidió anular el acuerdo sobre su empresa, mientras que la tensión también se estableció entre los condes de Campos y Luján por una llamada de Catalina al barón de Valladares.

El coronel Fuentes en 'La promesa'

¿Qué pasará el lunes?

El lunes 11 de agosto, La 1 emitirá el episodio 652 de 'La promesa', en el que Manuel se enfrentará a Alonso tras su choque con Leocadia, por defender su postura a capa y espada mientras la señora de Figueroa mantendrá que todo fue fruto de un malentendido y prometerá ir con más cuidado.

Catalina, motivada por el agradecimiento de sus trabajadores, insistirá en su ideal de justicia social, lo que acrecentará la tensión con Adriano, Jacobo y Martina. Curro tendrá que lidiar con la decepción de Ángela, quien se siente traicionada por su llamada al coronel Fuentes, cuya presencia genera una evidente inquietud, especialmente en Lorenzo, ante la posibilidad de que su llegada oculte algo más.

En cuanto a Vera, será cada vez más evidente que se encuentra emocionalmente desbordada. Toño y Enora, por su parte, consolidarán su relación a espaldas del embrollo que los rodea. Para rematar, el regreso de Samuel como sacerdote dejará tocada a María Fernández, al igual que provocará un enfrentamiento entre Petra y Cristóbal, reticente a aceptar al párroco en La Promesa.