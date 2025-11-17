Por Redacción |

'La promesa' ha arrancado la semana con nuevas revelaciones en La 1. La ficción de Bambú Producciones ha emitido este lunes 17 de noviembre su episodio 717, en el que Martina ha intentado disuadir a Adriano para que acuda a la fiesta del duque de Carvajal, pero él se ha negado de manera rotunda porque no tiene ninguna intención de asistir al evento.

Ante esa negativa, Alonso ha tomado la decisión de que Jacobo sea quien les acompañe, aunque, en medio de ese proceso, el prometido de Martina le ha contado a Adriano toda la verdad que ha logrado esclarecer acerca de las cartas de Catalina. En paralelo, Curro le ha desvelado a Ángela que la intención de Leocadia es forzar su abandono del palacio una vez se produzca la boda secreta.

Las cocineras y Lope siguen investigando a Madame Cocotte en 'La promesa'

Las cocineras se han dedicado a interrogar al servicio para dar con la identidad del ladrón de las recetas, pero han sido incapaces de sacar nada en claro. Al apreciar esa adversidad, Lope ha entrado en acción y ha propuesto un nuevo plan para destapar a Madame Cocotte. En cuanto a Petra, la decisión de nombrar a Teresa ama de llaves le ha generado un gran descontento, en contraposición con la alegría del resto de trabajadores. Por último, Enora ha vivido otro enfrentamiento al llegar una carta de Pedro Farré.

Enora y Toño en el capítulo 718 de 'La promesa'

¿Qué pasará el martes?

En el próximo episodio de 'La promesa', que se emitirá el martes 18 de noviembre, Adriano descubrirá quepara consolarlo. Al conocer esta información, discutirá con ella y se distanciará. Sin embargo, no será el único que plante cara a la joven, ya que, provocando una nueva pelea entre los prometidos. Entretanto, Alonso tratará de convencer a Adriano de que acuda a la fiesta del duque de Carvajal y Cifuentes, aunque

Ángela y Curro sufrirán por su separación mientras se organiza la boda con Beltrán. En el hangar, Manuel, Enora y Toño detectarán fallos importantes en las piezas de don Luis, lo cual llevará a Alonso a aconsejar un cambio de rumbo, pero Manuel no virará de momento. De vuelta al palacio, María Fernández alarmará con su mareo y Petra se mostrará indignada por el ascenso de Teresa. En último lugar, Lope, Simona y Candela activarán su plan para descubrir al ladrón de recetas.