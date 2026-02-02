Por Redacción |

La semana ha arrancado fuerte en 'La promesa'. Lorenzo ha negado tener un bastardo, aunque Margarita no le crea; Curro ha asegurado a Ángela que confía en su tía y en sus planes para detener la boda. Además, Petra pedirá tiempo a Leocadia para pensarse su oferta de volver al puesto de ama de llaves. mientras que Pía y Vera han comentando con las cocineras la posibilidad de que Petra ocupe el lugar de Teresa, y ninguna lo ve mal.

Por otro lado, Martina se ha propuesto convencer a Manuel para que vaya a la fiesta del ilustre don Pedro de Artiaga, aunque no es tarea sencilla. María se siente mal por mentir sobre su relación con Carlo a Manuel y Samuel. Pía, por su parte, le pide a la doncella que haga su embarazo público. Petra revela a Pía que sabe que María está embarazada.

Margarita, en el capítulo 767 de 'La promesa'

A su vez, Pía desvela a Petra que Samuel recibió una carta del Obispado. Rivero ha confesado a Manuel que en realidad trabaja para Leocadia... ¡y este lo ha tumbado de un puñetazo! Leocadia no ha podido contenerse al ver que Curro se va a sentar a comer con ellos, algo que va a seguir dando mucho que hablar en el nuevo capítulo.

¿Qué pasará el lunes?

La conversación entre Manuel y Leocadia en 'La promesa'

En el episodio 767 de la serie producida por Bambú, que se estrenará el lunes 3 de febrero en la tarde de La 1, Alonso defenderá el derecho de su hijo a comer con todos, y. Petra se enfrentará a Samuel porque no quiere abrir la carta del Obispado, mientras que el cura entregará la misiva a Petra y lo que leerá la dejará de piedra. ¿De qué se trata?

También en esta entrega, María y Carlo se sincerarán: no están enamorados, pero sí se gustan... o algo así. Enora y Toño celebrarán que el comandante ha salido de sus vidas y creerán que Manuel debería ir a la fiesta. Ángela y Curro seguirán con la incertidumbre de no conocer los planes de Margarita para disuadir al capitán, mientras que la madre de Martina mostrará pruebas a Lorenzo de la existencia de su hijo bastardo y amenazará al capitán con revelar su secreto si no anula la boda con Ángela.

Pero esto no será todo, pues aún hay más tramas para este capítulo del martes. Manuel confesará a Leocadia que sabe que ella trajo a Rivero y solo le ofrecerá una salida digna: ¡que ella se marche! Cristóbal recriminará a Leocadia que propusiera a Petra volver a ser ama de llaves y ella le preguntará si le gusta Teresa.