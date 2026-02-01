Serie relacionada
La promesa
2023 - Act
España 4 temporadas 601 capítulos
DramaMisterioRomance
Popularidad: #31 de 3.696
- 96
- 55
'La promesa' cerró el mes de enero el viernes 30 con la emisión de su capítulo 765, que nos dejó momentos de tensión en el hangar. Enora le contó a Toño y Manuel lo que pensaba acerca de la verdadera identidad del comandante, llevando al heredero a darse cuenta de que el cuerpo de aviación no contaba con ningún Sebastián Rivero entre sus filas.
Lorenzo no consiguió asistir a la fiesta por una indisposición y Ángela lo celebró por todo lo alto, mientras que las cocineras confesaron haber estado relacionadas con ese viraje. Adriano y Martina estuvieron muy cerca de besarse, pero fueron interrumpidos por un Jacobo que estuvo a punto de descubrirles. Además, Samuel se enteró del paso dado por María y Carlo y le dio su bendición a la doncella.
- Greg Taro (Benidorm Fest 2026): "En el camp de composición nos daban cuatro horas y si no salía, mala suerte"
- Asha: "Hay algunos cambios en 'Turista' para adaptar la canción al directo del Benidorm Fest"
- Kitai (Benidorm Fest): "Nos perjudica no tocar en directo, necesito el bajo de Fabio y que me tiemble el pecho"
- Dani J (Benidorm Fest): "No va a ser un show bachatero heterobásico y va a servir para romper con prejuicios"
- Patricia Montero: "Creía saber de decoración, pero grabando 'Decomasters' me di cuenta de que no tenía ni idea"
- Amaia Salamanca ('Pura Sangre'): "Lo he pasado mal, porque he tenido que galopar en campo abierto"
Petra instó a Samuel a acelerar su marcha a misiones para no seguir sufriendo por la joven. Leocadia le echó una durísima bronca a Teresa por el desastre en el que se había sumido el servicio, pero Cristóbal salió en su defensa. En medio de ese caos, la señora le ofreció el cargo de ama de llaves a Petra. En último lugar, Margarita sacó a relucir la clave para impedir la boda de una vez por todas.
¿Qué pasará el lunes?
María se sentirá culpable por mentir tanto a Manuel y Samuel sobre su relación con Carlo y recibirá la petición de Pía de hacer público el embarazo. Petra le dirá a Pía que ya conoce esa información y, en el sentido contrario, Pía le dirá que Samuel recibió una importante carta. Por último, Leocadia no se contendrá ante Curro y el comandante Rivero le confesará a Manuel para quién trabaja.