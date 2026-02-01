Por Redacción |

'La promesa' cerró el mes de enero el viernes 30 con la emisión de su capítulo 765, que nos dejó momentos de tensión en el hangar. Enora le contó a Toño y Manuel lo que pensaba acerca de la verdadera identidad del comandante, llevando al heredero a darse cuenta de que el cuerpo de aviación no contaba con ningún Sebastián Rivero entre sus filas.

Lorenzo no consiguió asistir a la fiesta por una indisposición y Ángela lo celebró por todo lo alto, mientras que las cocineras confesaron haber estado relacionadas con ese viraje. Adriano y Martina estuvieron muy cerca de besarse, pero fueron interrumpidos por un Jacobo que estuvo a punto de descubrirles. Además, Samuel se enteró del paso dado por María y Carlo y le dio su bendición a la doncella.

Manuel en el episodio 766 de 'La promesa'

Petra instó a Samuel a acelerar su marcha a misiones para no seguir sufriendo por la joven. Leocadia le echó una durísima bronca a Teresa por el desastre en el que se había sumido el servicio, pero Cristóbal salió en su defensa. En medio de ese caos, la señora le ofreció el cargo de ama de llaves a Petra. En último lugar, Margarita sacó a relucir la clave para impedir la boda de una vez por todas.

Petra en el episodio 766 de 'La promesa'

¿Qué pasará el lunes?

En el siguiente episodio de la serie producida por Bambú, que se estrenará el lunes 2 de febrero en la tarde de La 1,, mientras que Petra le pedirá tiempo a Leocadia para valorar la oferta de recuperar el puesto de ama de llaves. Mientras tanto,. En la planta noble, Martina se propondrá convencer a Manuel para que asista a la fiesta pese a sus reticencias.

María se sentirá culpable por mentir tanto a Manuel y Samuel sobre su relación con Carlo y recibirá la petición de Pía de hacer público el embarazo. Petra le dirá a Pía que ya conoce esa información y, en el sentido contrario, Pía le dirá que Samuel recibió una importante carta. Por último, Leocadia no se contendrá ante Curro y el comandante Rivero le confesará a Manuel para quién trabaja.