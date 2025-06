'La promesa' se preparará para la boda de Rómulo y Emilia y Manuel rechazará una invitación

Por Redacción |

La promesa ' finalmente desplegó su esperada fiesta para celebrar la concesión de un título. En el episodio del viernes 27 de junio,. Además, Ángela se quedó en una posición extraña con respecto a Lorenzo, ya que no sabía qué esperar tras lo acontecido.

La irrupción de la misteriosa joven que sobresalió por encima de todas las pretendientas de Manuel sorprendió al heredero, sobre todo cuando se presentó en el hangar y desveló sus verdaderas intenciones. Esa revelación impactó especialmente a un Toño que se quedó perplejo con esa información, mientras que Manuel tuvo una reacción muy diferente.

Leocadia, sonriente en el episodio 626 de 'La promesa'

Pese a que el plan de Rómulo era pasar página y marcharse una vez acabada la fiesta, Alonso le retuvo al ponerle otra petición sobre la mesa que prometía ser extraordinaria. Samuel le pidió a Petra que se relajara con María Fernández, pero el ama de llaves no se cortó y le dijo al cura que fue testigo del beso entre ambos y que no dudaría en compartirlo con los demás.

Lorenzo junto a Ángela en el episodio 626 de 'La promesa'

¿Qué pasará el lunes?

En el próximo episodio de 'La promesa', que se emitirá el lunes 30 de junio en la tarde de La 1, todos se prepararán para la inminente boda de Emilia y Rómulo una vez finalizada la fiesta. Sin embargo, Petra no querrá permitir que los miembros del servicio acudan al evento, lo cual podría desatar un motín entre los compañeros. Mientras tanto, Ángela recibirá una nota relacionada con la agresión y Lorenzo le transmitirá un consejo para aclarar las cosas.

Manuel no se sentirá bien tras el empeño puesto por las señoritas en la fiesta por llamar su atención y, debido a ese estado de ánimo, rechazará la invitación de una de ellas. Lope se preparará para acudir a la casa del duque de Carril y Vera le dará las instrucciones necesarias para manejarse por el palacio. No obstante, en el último momento dudará sobre el plan. Finalmente, Leocadia no aceptará la forma de comportarse de Adriano y se lo comunicará a Catalina.