'La promesa' presionará a Lorenzo con el chantaje de Margarita y dará otra oportunidad a María y Carlo

Por Redacción |

En 'La promesa', el episodio del martes 3 de febrero ha permitido que Margarita se burlase de Leocadia por dejar que Curro se siente en la mesa con todos. Por otra parte, Petra se ha encarado con Samuel porque él se ha negado a abrir la carta del Obispado, pero finalmente el sacerdote se la ha entregado. Además, María Fernández y Carlo han sido sinceros por fin sobre sus sentimientos: no se han enamorado, aunque han admitido que existe algo entre ellos.

Mientras tanto, Ángela y Curro han continuado inquietos por no saber qué planes tiene Margarita para frenar al capitán. La madre de Martina ha presentado pruebas a Lorenzo sobre la existencia de su hijo ilegítimo y lo ha amenazado con destapar el secreto si no cancela la boda con Ángela. Manuel, por su parte, ha confesado a Leocadia que sabe que ella trajo a Rivero y le ha dado un ultimátum para que se marche. Finalmente, Cristóbal le ha reprochado que propusiera el regreso de Petra como ama de llaves, y Leocadia le ha preguntado sobre sus sentimientos hacia Teresa.

Enora y Toño, muy acaramelados en 'La promesa'

¿Qué pasará mañana?

Ya en el capítulo 768 de la ficción producida por Bambú para La 1, Cristóbal le asegurará a Leocadia que ella es el gran y único amor de su vida. Petra leerá a Samuel la carta del Obispado y le comunicará que su viaje ha quedado cancelado, noticia que el sacerdote recibirá con alivio. Mientras tanto, Pía y Petra unirán fuerzas para impedir que María y Samuel vuelvan a estar juntos. Enora, por su parte, tranquilizará a Toño asegurándole que, ocurra lo que ocurra con su tío, ellos tendrán un futuro prometedor.

Manuel, pensativo en la cena de 'La promesa'

Ángela y Curro sospecharán de Margarita, que se quedará a cenar con ellos y el resto de la familia., temiendo que sus hijos vuelvan a quedarse sin una figura materna. Pía intentará reavivar los sentimientos entre la doncella y Carlo recordándoles por qué se fijaron el uno en el otro, y ambos decidirán darse una nueva oportunidad de forma sincera.

En paralelo, Manuel y Alonso harán cuentas para liquidar de una vez su deuda con Leocadia. Teresa comprenderá el deseo de Petra de recuperar su puesto como ama de llaves y prometerá no oponerse si finalmente ocurre. Mientras tanto, la presión de Margarita pondrá contra las cuerdas a Lorenzo, que parecerá inclinarse ante el chantaje para evitar que salga a la luz la identidad de su hijo, aunque el capitán podría darle la vuelta a las cosas.