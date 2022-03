'La resistencia' recibía a Estopa en el teatro madrileño Príncipe Gran Vía durante la noche del jueves 3 de marzo. Tras el toque de atención de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por sus continúas referencias a las sustancias estupefacientes y la calificación de edad del programa, David Broncano y sus compañeros parecen seguir sin tomárselo muy en serio.

David Broncano, en 'La resistencia'

Durante aproximadamente dos minutos, Grison y los hermanos Muñoz intercambiaban impresiones sobre el CBD, una sustancia química que se encuentra en el cannabis y al que se le da uso medicinal. El colaborador afirmaba que, en California, está legalizada y David Muñoz matizaba que "todas las drogas no": "Ya, pero a lo que le dais vosotros sí", decía Grison.

"Has equivocado la palabra, has dicho vosotros, nosotros", contestaba el mayor de los hermanos. "No, yo me he quitado, eh", respondía. A continuación, David Muñoz exponía claramente cuál es su opinión sobre el CBD: "Pues eso es una puta mierda; es la cerveza sin alcohol de los porros". Cabe destacar que se diferencia del cannabis por su falta de sustancia psicoactiva.

"El CBD, la cerveza sin alcohol de los porros"@estopaoficial pic.twitter.com/FOcAhSkVHW — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) March 3, 2022

"No tenemos que educar"

En la primera entrega del programa de El Terrat tras el toque de atención del organismo, los protagonistas tiraron de humor e ironía. "Dicen que no hagamos muchos chistes de drogas. Los de arriba, los de la CNMC", decía Grison. "Yo no incito al consumo. Incito a dejarlo, mírame cómo estoy", continuó el músico. "Llevo sin consumir drogas muchísimo tiempo. Además, que tampoco tenemos nosotros que educar a la gente, o sea, estamos aquí entreteniendo", concluía.