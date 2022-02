Durante la noche del 10 de febrero de 2022, Nona Sobo visitó el plató de 'La resistencia' para promocionar 'Entrevías', la ficción de Telecinco que protagoniza la joven junto a José Coronado y que se estrenó el martes 1 de febrero de 2022. De esta manera, David Broncano recibió a la joven, quien se mostraba algo nerviosa por la entrevista en #0 de Movistar+.

Nona Sobo, en 'La resistencia'

La actriz, que interpreta a Irene, una joven conflictiva que tan solo quiere huir lejos con su pareja, acudía al plató de 'La resistencia' acompañada por su madre, con quien Broncano no dudó en interactuar. "Pregúntale algo", animaba el presentador a María Reme, que así es como se llama la progenitor de Sobo. "Pregúntame, no sé... La última vez que follé. Pues ayer fue la última vez que follé, porque hoy viniste por la mañana...", saltaba la artista.

Su declaración dejó sin palabras a su madre, quien se mostró algo avergonzada por la forma en la que su hija metió el sexo sin venir a cuento. "¿Por qué no le hablas de la serie? Fuera, fuera. Yo no pensaba que diría eso", respondía su progenitora. "Quería comunicar esto y está bien que tú lo sepas", añadía David Broncano, riendo ante el cabreo de María Reme.

No para, no para

No obstante, el momento sirvió para promocionar 'Entrevías' a la perfección, ya que, para salir del paso, se repitió en varias ocasiones cuándo y dónde se emite la ficción. "La hacen el martes a las 22:50 en Telecinco", decía la madre. "Telecinco son medio colegas, ¿no?", contestaba Broncano, afirmando que sí hay buena relación con la cadena de Mediaset. Pocos minutos después, Sobo volvió a saltar con algo que Reme no se esperaba. "Es que no hay muchas escenas de sexo...", decía la joven. "Y dale con el sexo, Nona. ¡Para ya! Habla del abuelo", pedía María.