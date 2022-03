Uno de los buques insignia de Movistar+ es 'La resistencia', un espacio que comenzó a destacar por su tono sarcástico y verborrea descontrolada en muchas ocasiones. Desde el madrileño Teatro Príncipe Gran Vía, David Broncano y el resto del equipo no muestran reparo a la hora de hablar de cualquier tema. Sin embargo, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) tiene al programa en su punto de mira.

David Broncano, en 'La resistencia'

Tras la habitual conversación entre el presentador y el público, Grison hizo una broma: "Estoy imaginando que le abren el maletero... ¡Coño, y la cocaína dónde está! Estos valencianos...", comentó, ante las tibias carcajadas de los presentes en el patio de butacas. Instantes después, comenzaron a cuestionarse de qué manera podrían introducirse "cuatrocientos kilos" dentro de un coche.

"Escúchame, lo hemos estado hablando antes. Que no podemos hacer... Me han echado la bronca, tío", comenzó narrando Grison, comentando que eran otros los que iban a 'La resistencia' a hacer comentarios relacionados con sustancias estupefacientes: "Dicen que no hagamos muchos chistes de drogas. [...] Los de arriba, los de la CNMC", prosiguió. Lo cierto es que tardó un tiempo considerable en averiguar el orden de las letras que componen la sigla, desatando todo tipo de reacciones entre el público y sus compañeros: "¡No te pueden denunciar si tienen nombre de droga!", sentenció.

¿Es insuficiente la calificación +16 para 'La resistencia'?

Asimismo, cabe destacar que el madrileño reiteró que él "no incita al consumo", algo a lo que Broncano tenía una respuesta lista: "¡Joder que no!". Las risas iban in crescendo, mientras Grison lanzó una referencia al aire: "Además, que tampoco tenemos que educar nosotros a la gente; o sea, estamos aquí entreteniendo", prosiguió, no sin dejar pasar la oportunidad de recordar que lleva "sin consumir droga muchísimo tiempo". Si bien es cierto, lanzó un mensaje a los espectadores: "Los menores de dieciocho no está bien que consuman droga; ahora, los mayores...".

Minutos después, aclaró el motivo de ese toque de atención que habían recibido en el formato de El Terrat: "Es que, por lo visto, no tiene el loguito de que es para mayores de dieciocho este programa", comunicó, haciendo referencia al distintivo que aparece en la esquina inferior derecha de las pantallas de #0. Sin embargo, Broncano y Ricardo Castella hicieron alarde de su particular ironía una vez más: "Es verdad que han tardado en darse cuenta".