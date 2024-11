'La revuelta' predijo horas antes las claves del discurso de Pablo Motos sobre la polémica de los invitados

Por Redacción |

Tras un fin de semana en el que mucha gente hablaba de la polémica de los invitados de 'El hormiguero' y de 'La revuelta', cabía esperar que ambos formatos se pronunciaran para dar su versión. Así ha ocurrido y podéis leer aquí el discurso de Pablo Motos y aquí el de David Broncano.

Ricardo Castella y Grison, en 'La revuelta'

Aunque los dos programas coinciden en gran parte de su franja de emisión, mientras que el de Antena 3 es en directo, el de La 1 es grabado por la tarde. Y lo curioso es que, al arrancar el programa,, el cual se produciría unas horas después.

"Hay intereses y cortinas de humo que uno no puede controlar", comentaba Motos en su discurso, utilizando un concepto que justo pronunció Grison en en La 1, diciendo con su habitual sentido del humor: "A mí lo que me jode es que ha salido Aldama para hacernos una cortina de humo, tronco". Pero esto no fue lo único que "predijo" 'La revuelta'.

La entrevista grabada

Motos contaba a su audiencia que "Jorge Martín sí que hizo la entrevista el pasado jueves, sí que se grabó aunque esto se ocultó. Se supo al día siguiente gracias a los medios independientes que desmintieron la versión inicial y a espectadores y periodistas que estuvieron en la grabación del programa". Realmente, otros espacios de TVE como 'Mañaneros' también habían contado que se había grabado la entrevista.

¿Qué tipo de brujería es esta? Broncano, Grison y toda #LaRevueltaTVE han previsto punto por punto lo que iba a decir Pablo Motos en #ElHormiguero, eso que La Revuelta es grabada horas antes de el directo de El Hormiguero.

Brutal como se han anticipado👇: pic.twitter.com/gwUBfyCru9 — La Pandereta (@LaPanderetaES) November 26, 2024

Horas antes, Broncano había grabado que se han dicho cosas que le han "hecho mucha gracia", y que hay gente comentando: "¡Pero si en realidad sí que grabaron la entrevista con Jorge Martín!". A esto, el presentador contestaba diciendo que "lo que no se podía era emitirla. Pero grabarla sí, eso no lo hemos ocultado, como si me voy a mi casa a grabar con él un podcast".

"De las frases que más rabia me dan"

Otro de los temas que se habló es el de la práctica habitual. Motos aseguraba que "no estaría aquí dando una explicación de algo que os aseguro que pasa todos los días en periódicos, revistas y programas de radio y televisión. (...) Que se caigan los invitados es lo más normal en cualquier programa. Y ahí está la destreza de un buen equipo para encontrar una forma de sacarlo adelante decentemente".

Precisamente es otros de los puntos que predijo Broncano: "Una cosa que se usa mucho para estas cosas es lo de 'es que estas cosas de presiones con los invitados se ha hecho siempre así'. Es de las frases que más rabia me dan de la vida. "Es que siempre se ha hecho así". Dicho esto, Ricardo Castella ponía como ejemplo: "Sí, y se tenía a la gente esclavizada y se dejó de hacer", y el presentador añadía: "Se tiraban cabras del campanario...". Dicho esto, Castella concluía con las siguientes palabras: "Aunque sea costumbre no hace falta hacerlas".