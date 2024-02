Por Beatriz Prieto |

El miércoles 7 de febrero, 'La ruleta de la suerte' sumó otra exitosa jornada más a su historia en Antena 3, la cual quedó marcada por la despedida de Jota, el cantante suplente de Joaquín Padilla que ha formado parte del programa durante solo tres días.

Jorge Fernández aplaude el trabajo de Jota en su último día en 'La ruleta de la suerte'

Jorge Fernández no quiso esperar a la recta final del popular concurso, siempre marcada por el panel final, para dar su lugar al sustituto temporal de Padilla., declaró el presentador, tras felicitar al cantante y sus compañeros por su actuación. Fernández señaló que le quedaba una última actuación en el programa, antes de reiterar sus

Unas palabras a las que el vasco añadió una dedicatoria para Padilla, "que estás en casita": "Mañana te quiero aquí". "Ha sido todo un honor, espero haber estado a altura y he cumplido un sueño, que es estar aquí con vosotros un ratito", dedicó Jota en su despedida, en medio de los aplausos del público y, de nuevo, la felicitación de Fernández por lo bien que lo había hecho. Jota puso así fin a su breve paso por 'La ruleta de la suerte', donde se despidió interpretando "How Am I Supposed To Live Without You" de Michael Bolton, a modo de interludio antes de la ruleta final.

Muy polifacético

El efímero fichaje de Jota fue muy aplaudido en redes, donde algunos incluso pidieron que fuera una incorporación fija no solo en la red social X, sino también en las publicaciones de la cuenta de Instagram del propio artista, que compartió algún que otro retazo de la experiencia. Un cantante, DJ, presentador, compositor y actor de Benavente que ha trabajado no solo en musicales, sino también en series como 'Los Serrano' o 'Águila Roja', antes de dar el salto temporalmente a 'La ruleta de la suerte'.