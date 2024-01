Pasan los años y 'La ruleta de la suerte' sigue arrasando: Datos de otra época y sin rival a la altura

Por Redacción |

Es uno de los formatos más exitosos. No tiene rival en su franja y se convierte a diario en una de las apuestas que más triunfan en la televisión. Hablamos de todo un clásico que sigue arrasando sin importar el paso del tiempo. 'La ruleta de la suerte' es un auténtico fenómeno. El concurso es de lo más visto de la parrilla y un imprescindible para la cadena.

Hace más de 30 años que se emite en España, los últimos 18 en Antena 3, y es el claro ejemplo de programa que no pierde su esencia. Se mantiene casi igual a sus inicios, pero no necesita cambios porque sigue rindiendo y no hay opción de la competencia capaz de hacerle frente.

El programa presentado por Jorge Fernández no solo no ha aflojado sus datos. Sigue en plena forma y ha crecido sin límite. En el último año ha arrasado con un espectacular 20,8% de share y 1.599.000 espectadores, unas cifras que son desorbitadas para la situación actual de la televisión, pero que son el resultado de años de crecimiento.