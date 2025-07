'La Voz Kids 2025' elige a sus ocho finalistas

Por Sandra Alcaide Barrón |

La Voz Kids 2025 ' vivió una intensa semifinal, una noche mágica en la que se decidía quiénesque se lo jugarán todo en la gran final. Los coaches, David Bisbal Edurne , contaban con tres participantes en esta gala; sin embargo,

Con motivo de esta recta final del concurso, la gala contó con la actuación de algunos cantantes invitados junto a los concursantes. Chiara Oliver, Beret y Depol acudieron para amenizar la noche con algunos de sus temas más conocidos, como 'Bucle', 'Hola, ¿qué tal?' y 'Dime solo si has pensao', respectivamente. Además, los coaches interpretaron una mezcla entre 'Ajedrez' y 'El Tonto'.

Beret cantando junto a los finalistas en la semifinal de 'La Voz Kids 2025'

Por primera vez en el formato, la decisión de quiénes avanzaron como finalistas fue compartida entre el público y los coaches. Los asistentes decidían el primer nombre de cada equipo, mientras que el segundo ya era responsabilidad de cada coach. De esta forma, lograron pasar en primer lugar Emilio y Miguel, del equipo de David Bisbal, tras interpretar 'Aléjate de mí' y 'Cuando nadie me ve'.

Respecto al resto de equipos, llegan a la gran final: Manuel e Isabel, del equipo de Edurne, tras haber cantado 'Es la noche del amor' y 'Si tú no estás aquí'; David y Lucía, del equipo de Lola Índigo, tras su actuación con 'Sin miedo a nada' y 'New York, New York', respectivamente, y Lucas y Geraldine, del equipo de Manuel Turizo, tras haber interpretado 'Amor eterno' y 'Tattooed Heart'.

Edurne emocionada en la semifinal de 'La Voz Kids 2025'

Más detalles sobre la final de 'La Voz Kids 2025'

La final se celebrará el sábado 19 de julio a las 22:00h. Esta gala, que además coincide con el décimo aniversario de 'La Voz Kids', traerá consigo actuaciones sorpresa, dúos inesperados y emocionantes, además de la visita de grandes artistas. Cada coach decidirá quién es su última apuesta como finalista, para luego dar paso a la decisión del público, que será quien decida el ganador.